Cittanova, il Comune aderisce alla Rottamazione quinquies: novità per i cittadini in ritardo con i pagamenti dei tributi

Notizie importanti per i contribuenti residenti nel comune di Cittanova. La Giunta guidata dal Sindaco avv. Domenico Antico ha di recente approvato gli indirizzi per l’adesione alla Rottamazione quinquies, dando seguito concreto ad un iter avviato nelle scorse settimane. Uno strumento importante, quello della rottamazione, per i cittadini in ritardo con il pagamento dei tributi. La legge di Bilancio che ha introdotto la Rottamazione quinquies per le cartelle della Riscossione del periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, ha riconosciuto la possibilità per i Comuni di attivare operazioni analoghe per i propri tributi.

L’esecutivo locale comunale, dopo aver dato mandato agli uffici preposti affinché venissero verificate le condizioni e le modalità per l’adesione al percorso, ha proceduto con l’approvazione formale del progetto. Un’azione che dimostra, ancora una volta, l’attenzione dell’Amministrazione verso la Comunità e, in particolar modo, verso le fasce più deboli della popolazione in un periodo storico caratterizzato da perduranti criticità economiche. Il Comune di Cittanova, ritenendo importante evitare dinamiche di riscossione che potrebbero risultare vessatorie per molti cittadini, ha inteso aderire con convinzione alla Rottamazione quinquies.