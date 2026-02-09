Cirò ricorda Zichichi, il sindaco: “con lui avviato un percorso di rilancio dell’eredità di Lilio”

“Del Professore Antonino Zichichi la comunità di Cirò conserverà per sempre memoria della sua preziosa testimonianza e del suo fondamentale contributo nel percorso di valorizzazione e promozione della figura e dell’opera di Luigi Lilio, Padre italiano del Calendario Gregoriano utilizzato in quasi tutto il Mondo. Invitato dalla nostra comunità e dalle nostre istituzioni, proprio con Zichichi nel 2010, in occasione dei 500 anni dalla nascita dell’illustre astronomo cirotano, si inaugurava il Museo Nazionale a lui dedicato e si impreziosiva quel polo culturale che all’interno di Palazzo Zito custodisce anche i Musei dell’Agricoltura, del Vino e di Giano Lacinio”. È quanto dichiara il Sindaco Mario Sculco esprimendo “cordoglio e vicinanza alla famiglia e alla comunità scientifica per la scomparsa di questa figura straordinaria che ha segnato con il suo pensiero e il suo impegno la storia della ricerca scientifica internazionale e che ha sostenuto fortemente l’impegno di questo territorio nel valorizzare l’eredità di Lilio”.

“La sua presenza nel 2010 a Cirò per lo speciale anniversario – aggiunge – contribuì a restituire visibilità, prestigio e forza all’opera di Lilio rilanciandone il valore scientifico e culturale nel panorama nazionale e internazionale. Quel percorso – avviato anche grazie alla sensibilità scientifica e umana del Professor Zichichi – ha portato nel 2012 all’istituzione da parte della Regione Calabria della Giornata regionale del Calendario che da allora si ripete ogni 21 marzo e per la quale come Amministrazione Comunale stiamo lavorando in questi giorni insieme all’Assessore regionale Gianluca Gallo, per renderla ancora più regionale ed istituzionale; e nel 2023 al riconoscimento ufficiale di Lilio tra i Marcatori Identitari Distintivi (MID) della Calabria Straordinaria. Gli saremo per sempre riconoscenti”.