Circoscrizioni a Reggio Calabria: i consiglieri del centrodestra ricevuti dal Prefetto, denunciati ritardi e calcoli politici della maggioranza

I Consiglieri di centrodestra presso il Comune di Reggio Calabria sono stati ricevuti da S.E. il Prefetto, la Dott.ssa Clara Vaccaro, per rappresentare ufficialmente “la profonda preoccupazione in merito al grave ritardo che sta caratterizzando l’iter per il ripristino delle circoscrizioni”. I rappresentanti dell’opposizione hanno inteso rivolgere “un sentito ringraziamento al Prefetto la quale, confermando la consueta sensibilità istituzionale, si è dimostrata pronta ad ascoltare le istanze dei consiglieri”.

Durante l’incontro, i consiglieri hanno evidenziato “la criticità di un ritardo ormai sistematico, che lascerebbe presagire una precisa volontà politica volta a impedire il raggiungimento di un obiettivo democratico fondamentale”. I consiglieri hanno ricordato “come sia stato proprio il centrodestra a promuovere con determinazione il reinserimento delle circoscrizioni, ritenute strumento indispensabile per restituire servizi e dignità democratica a tutti i territori della città”.

Timore del centrodestra

Secondo quanto dichiarato dai consiglieri, l’attuale situazione di stallo sarebbe riconducibile “a una manovra di ciò che resta della maggioranza per evitare il voto circoscrizionale in concomitanza con le prossime elezioni amministrative. Il timore espresso è che si voglia impedire un esito elettorale che, grazie al decentramento, potrebbe risultare ancora più travolgente. In tal senso, la prospettiva di un assetto elettorale limitato e il tentativo di posticipare l’approvazione del regolamento oltre i tempi tecnici utili rappresentano le principali preoccupazioni sollevate”.

Sollecitazioni

Il Prefetto ha rassicurato i presenti confermando di aver già formulato due sollecitazioni ufficiali all’Amministrazione comunale e garantendo che continuerà a monitorare con estrema attenzione la questione. L’obiettivo, in linea con il quadro normativo, resta la garanzia del voto contestuale per il rinnovo del Consiglio Comunale e delle Circoscrizioni, consentendo così a tutte le forze politiche che lo vorranno di presentare le proprie liste collegate ai candidati alla presidenza. I consiglieri di centrodestra hanno ribadito “la ferma intenzione di non arretrare, proseguendo l’azione politica con rinnovata incisività finché non verranno fornite risposte concrete e atti amministrativi certi”.