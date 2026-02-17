Cinquefrondi, oggi l’ultimo saluto a Michele Albanese: commozione ai funerali del giornalista

Sono stati celebrati questa mattina alle 11 a Cinquefrondi, nella Piana di Gioia Tauro, i funerali di Michele Albanese, il giornalista vissuto negli ultimi dieci anni sotto scorta per evitare le ritorsioni delle potenti famiglie della Piana di Gioia Tauro per i suoi articoli contro la ‘ndrangheta. Alla cerimonia, officiata da don Luigi Ciotti, tanti esponenti delle istituzioni e molti colleghi che lo hanno conosciuto, che si sono stretti intorno alla moglie e alle sue figlie. Albanese, cronista del Quotidiano del Sud e collaboratore dell’Ansa, era morto domenica scorsa all’ospedale di Cosenza. Tante le inchieste portate avanti dal giornalista che era diventato un punto di riferimento per la categoria.