Cinquefrondi, il programma della 10ª edizione del Carnevale cinquefrondese

Cinquefrondi si prepara a vivere la decima edizione del suo Carnevale, un appuntamento atteso e ormai consolidato che rappresenta uno dei momenti più significativi di aggregazione e partecipazione per l’intera comunità.

Tre saranno gli appuntamenti in programma:

· Domenica 15 febbraio si terrà il grande raduno dei carri allegorici, che sfileranno per le vie cittadine tra balli, canti, animazioni e spettacoli coinvolgenti. Un’esplosione di colori e creatività animerà il centro cittadino, regalando a grandi e piccoli un pomeriggio di festa e condivisione.

· Lunedì 16 febbraio, presso la Villa Comunale, si svolgerà il tradizionale appuntamento con il “Pomeriggio Coriandoloso” una grande festa in maschera dedicata soprattutto ai più piccoli. Una giornata che nasce da un’importante sinergia tra l’Amministrazione Comunale e il progetto Viviamo Cinquefrondi, che già lo scorso anno aveva realizzato un evento di straordinario successo e che quest’anno ritorna con entusiasmo e rinnovata energia per offrire alla cittadinanza un momento di gioia e spensieratezza.

· Martedì 17 febbraio si replica con il raduno dei carri allegorici, le sfilate per le vie cittadine, balli, canti e animazione, per poi concludere con il tradizionale e suggestivo funerale di Carnevale, simbolico momento che chiude i festeggiamenti tra ironia e tradizione.

“Questa decima edizione rappresenta il frutto di una assidua collaborazione tra associazioni, scuole, liberi cittadini e realtà del territorio, coordinate con passione e professionalità da Un Mondo di Divertimenti. Un lavoro di squadra che dimostra come la partecipazione attiva e la condivisione possano trasformarsi in vibrazioni positive per l’intera comunità”, affermano il sindaco Michele Conia e l’assessore Giada Porretta. “Il Carnevale di Cinquefrondi è oggi una realtà viva grazie anche a una delle scommesse più significative di questa Amministrazione Comunale: riportare il Carnevale in città, restituendo colore, luce e occasioni di incontro al nostro paese. Una scelta che nel tempo ha arricchito il tessuto sociale, rafforzando il senso di appartenenza e creando nuove opportunità di partecipazione. Sarà un Carnevale ricco, coinvolgente e sentito, capace di unire generazioni diverse sotto il segno della festa e della tradizione. Cinquefrondi è pronta a vestirsi di allegria”, concludono.