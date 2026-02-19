Cinquefrondi celebra il maestro Raso con l’intitolazione dell’auditorium del Liceo Musicale

L’Amministrazione Comunale di Cinquefrondi annuncia “con profondo orgoglio e sincera commozione la cerimonia ufficiale di intitolazione dell’Auditorium del Liceo Musicale e Coreutico “G. Rechichi” alla memoria del Maestro Michele Raso, figura importante della nostra storia culturale. Non si tratta soltanto di un atto formale, ma di un gesto solenne e carico di significato: un tributo sentito ad un uomo che ha saputo incarnare, con rara dedizione e straordinaria sensibilità, l’essenza più autentica dell’arte musicale e dello spirito comunitario. Il Maestro Raso ha rappresentato per Cinquefrondi molto più di un eccellente professionista: è stato guida, maestro di vita, custode di valori, riferimento morale e culturale per intere generazioni di musicisti e cittadini”.

“Attraverso il suo instancabile impegno nella direzione artistica dello storico Complesso Bandistico “Leonardo Raso”, egli ha custodito e rinnovato una tradizione che affonda le radici nella memoria collettiva del nostro territorio, trasformando ogni esecuzione in un momento di identità condivisa e di orgoglio comunitario. La sua opera ha saputo unire passato e futuro, tradizione e innovazione, educando all’arte e, al contempo, alla bellezza dell’appartenenza. Intitolare l’Auditorium del Liceo Musicale e Coreutico al suo nome significa consegnare il suo esempio all’eternità, legando indissolubilmente il suo lascito al luogo in cui i giovani talenti coltivano sogni, passioni e speranze. È il segno tangibile di una riconoscenza che supera il tempo, un atto di gratitudine verso chi ha saputo trasformare la musica in linguaggio universale di coesione, dialogo e crescita collettiva”, rimarca l’amministrazione comunale in una nota.

La cerimonia si terrà sabato 21 febbraio 2026 alle ore 10:00, presso il Liceo Musicale e Coreutico “G. Rechichi” di Cinquefrondi. Nel corso della celebrazione interverranno il Sindaco di Cinquefrondi Michele Conia, il Sindaco f. f. della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace, un componente della famiglia del Maestro Michele Raso e la Professoressa Nelly Creazzo. L’intera cittadinanza, le Associazioni Culturali, le Istituzioni Scolastiche e le Autorità Civili e Religiose sono “invitate a prendere parte a questo momento di alta condivisione e memoria collettiva, affinché la comunità possa stringersi in un abbraccio ideale attorno al ricordo di un Maestro che ha fatto della musica una missione e della comunità la sua più grande orchestra”.