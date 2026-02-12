Ciclone Harry, il sindaco di Locri: “grande attenzione a tutti i livelli, salvare la stagione estiva” | INTERVISTA

Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, il sindaco di Locri, Giuseppe Fontana, ha commentato quanto successo con il ciclone Harry. “La fase preliminare, prima dell’arrivo del maltempo, è stata gestita molto bene da parte della Prefettura e della Protezione Civile. Successivamente lo Stato c’è stato con le visite di Sbarra, Salvini e Musumeci, c’è stata grande attenzione a tutti i livelli”, evidenzia il primo cittadino.

“Adesso abbiamo la necessità di fatti concreti, ci vogliono tanti soldi per ricostruire e la stagione estiva è imminente e va salvata. Dobbiamo evitare di commettere gli errori del passato studiando una ricostruzione che eviti quanto successo”, conclude Fontana.