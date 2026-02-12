Ciclone Harry, il sindaco di Locri: “grande attenzione a tutti i livelli, salvare la stagione estiva” | INTERVISTA

Ciclone Harry, il sindaco di Locri: "grande attenzione a tutti i livelli, ci vogliono tanti soldi per ricostruire e non dobbiamo commettere gli errori del passato"

Fontana sindaco di Locri

Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, il sindaco di Locri, Giuseppe Fontana, ha commentato quanto successo con il ciclone Harry. “La fase preliminare, prima dell’arrivo del maltempo, è stata gestita molto bene da parte della Prefettura e della Protezione Civile. Successivamente lo Stato c’è stato con le visite di Sbarra, Salvini e Musumeci, c’è stata grande attenzione a tutti i livelli”, evidenzia il primo cittadino.

“Adesso abbiamo la necessità di fatti concreti, ci vogliono tanti soldi per ricostruire e la stagione estiva è imminente e va salvata. Dobbiamo evitare di commettere gli errori del passato studiando una ricostruzione che eviti quanto successo”, conclude Fontana.

