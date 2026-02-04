Ciclone Harry, il ministro Santanchè incontra Occhiuto e Schifani

Il ministro del Turismo Daniela Santanchè ha incontrato oggi i presidenti della Regione Sicilia Renato Schifani e della Regione Calabria Roberto Occhiuto, con i rispettivi assessori al Turismo e all’Ambiente, e l’assessore al Turismo della Regione Sardegna Franco Cuccureddu, insieme alle principali Associazioni di categoria del settore turistico. L’incontro, svolto in videoconferenza per accelerare i tempi del confronto in contemporanea con tutte le Regioni colpite dal ciclone Harry, ha avuto come obiettivo quello di ascoltare i territori, comprendere la situazione del comparto del turismo e raccogliere i bisogni concreti per pianificare interventi mirati da parte del Dicastero, a sostegno di un settore strategico per il PIL regionale.

Fondi

Il ministro Santanchè ha annunciato che il Dicastero stanzierà dei fondi dedicati in particolare alla promozione turistica per far fronte al danno d’immagine che sta colpendo questi territori. Per rafforzare la fiducia e favorire una narrazione positiva, il Ministero ed ENIT S.p.A. lanceranno una campagna di promozione dedicata, valorizzando il potenziale turistico di Sicilia, Calabria e Sardegna, e correggendo la percezione negativa causata dal ciclone presso i mercati interni e internazionali, anche attraverso l’iniziativa “Welcome To Meraviglia”.

“Vogliamo sostenere i territori”

“Nel rinnovare la nostra solidarietà e vicinanza alle Regioni colpite, ho ritenuto fondamentale organizzare subito questo incontro, per formulare risposte immediate, rapide ed efficaci. Il nostro intento è non lasciare indietro nessuno, intervenendo tempestivamente perché il tempismo, in queste situazioni, è essenziale tanto quanto le risorse – ha dichiarato il ministro –. Vogliamo sostenere territori, imprese e lavoratori, e far ripartire al più presto queste Regioni con un approccio unificato e proattivo e proteggendo l’immagine delle destinazioni turistiche per evitare che agli attuali danni si aggiungano danni ancora più grandi”.

Inoltre, in occasione della BIT di Milano, il ministro, insieme ai rappresentanti delle tre Regioni interessate, terrà una conferenza stampa allo stand ENIT, per rassicurare cittadini, turisti e operatori sulla piena operatività turistica delle aree coinvolte, evitando ricadute negative sulla prossima stagione estiva e presentando quindi la variegata offerta turistica regionale.

Tutte le Regioni e le Associazioni di categoria hanno espresso il loro apprezzamento per l’incontro e l’interesse dimostrato dal Ministero nell’intervenire prontamente in vista della prossima stagione turistica. Appuntamento a Milano, il 10 febbraio alle ore 11:45 presso il padiglione ENIT, per l’incontro con la stampa.