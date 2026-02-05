Ciclone Harry, al via oggi le ispezioni per la verifica dei danni nell’area sud di Messina | FOTO

Ha preso il via l’attività di ispezione e verifica dei danni causati dal Ciclone Harry nell’area sud di Messina, la zona maggiormente colpita dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026. Nella giornata odierna l’Amministrazione comunale del Sindaco Federico Basile, con l’Assessore alla Protezione civile Massimiliano Minutoli e l’assessore al Decentramento amministrativo Nino Carreri, hanno effettuato i primi sopralluoghi nelle aree interessate con rappresentanti del Dipartimento regionale della Protezione civile, ai tecnici del Genio Civile incaricati dalla Regione Siciliana e all’Ufficio comunale di Protezione civile.

L’attività, avviata a seguito delle segnalazioni pervenute attraverso i canali della Protezione civile, presentate dai cittadini e dagli operatori economici, segna l’inizio ufficiale della fase di ricognizione e censimento delle aree danneggiate. Tale fase è finalizzata alla puntuale verifica degli effetti prodotti dal Ciclone Harry e alla conseguente valutazione degli interventi necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza e della piena operatività delle attività economiche e dei servizi sul territorio.