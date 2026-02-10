Ciclone Harry, accolte le richieste di modifica all’Avviso IRFIS. De Luca: “risultato concreto per le imprese colpite”

“Prendiamo atto con soddisfazione e ringraziamo il Dipartimento regionale per aver accolto le richieste di modifica avanzate da Sud chiama Nord in merito all’Avviso IRFIS sui contributi straordinari per i danni causati dal ciclone “Harry”. Lo dichiara l’On. Cateno De Luca, deputato all’Assemblea Regionale Siciliana e capogruppo di Sud chiama Nord, commentando la pubblicazione del D.D.G. n. 311, firmato dal Dirigente generale Dario Caltabellotta, che modifica l’Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 235 del 3 febbraio 2026.

“Le criticità che avevamo segnalato – sottolinea De Luca – sono state correttamente affrontate. In particolare con la modifica dell’art. 5 richiesta, viene finalmente chiarito un principio fondamentale in fase emergenziale: tutti i contributi sono cumulabili nei limiti dell’ammontare del danno subito. Una modifica essenziale, che evita penalizzazioni ingiuste e restituisce coerenza e credibilità all’intervento regionale”. Il nuovo decreto interviene inoltre sulla tempistica e sulla modulistica, rendendo l’Avviso coerente con l’ordinanza nazionale di Protezione Civile e con il Codice della Protezione Civile, semplificando e rendendo più funzionale l’accesso ai ristori per le imprese danneggiate dagli eventi meteorologici del 19, 20 e 21 gennaio 2026.

“È un segnale importante. Le misure emergenziali devono essere realmente utili, non simboliche, e devono sostenere la ripresa economica senza creare disparità tra chi ha già ricevuto ristori immediati da altri enti e chi è ancora in attesa”, conclude De Luca.