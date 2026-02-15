Caulonia saluta don Donato Ameduri: 17 anni di servizio e gratitudine

L’Amministrazione comunale di Caulonia, guidata dal sindaco Francesco Cagliuso, ha partecipato a un sentito momento di saluto dedicato a don Donato Ameduri, presso la Comunità di Caulonia Centro, dove il sacerdote ha svolto il suo servizio pastorale per due anni. La serata si è aperta con la celebrazione della Santa Messa, alla presenza del parroco di Caulonia Centro don Lorenzo Spurio, seguita da un momento di convivialità e condivisione presso la Casa Madre di piazza Seggio. Hanno preso parte all’incontro il sindaco Francesco Cagliuso, il vicesindaco Antonella Ierace, la presidente del Consiglio Comunale Agnese Panetta, insieme a numerosi fedeli e confratelli. Il Complesso Bandistico “Pietro di Mauro” ha voluto omaggiare don Donato con un saluto musicale.

L’iniziativa ha rappresentato un’occasione intensa e carica di emozione, durante la quale è stato ricordato il lungo cammino pastorale di don Donato nella comunità cauloniese: diciassette anni di servizio, di cui due a Caulonia Capoluogo e quindici a Caulonia Marina, vissuti nella fedeltà, nella dedizione quotidiana e nell’ascolto della Parola.

Il sindaco Francesco Cagliuso ha espresso profonda gratitudine: “Don Donato ha rappresentato per Caulonia una guida costante, discreta e presente. Il suo servizio, svolto con umiltà e dedizione, ha lasciato un segno profondo nella nostra comunità. Diciassette anni non sono solo un periodo di tempo, ma un percorso condiviso fatto di ascolto, vicinanza e testimonianza. A nome dell’intera Amministrazione e della cittadinanza, gli rivolgo un sincero grazie per tutto ciò che ha dato a Caulonia“.

Il vicesindaco Antonella Ierace ha sottolineato il valore umano del sacerdote: “La presenza di don Donato è stata per molti un punto di riferimento, un sostegno nei momenti difficili e una voce capace di unire. La sua capacità di dialogo e la sua sensibilità pastorale resteranno un patrimonio prezioso per la nostra comunità“.

La presidente del Consiglio Comunale Agnese Panetta ha evidenziato l’impatto sociale del suo ministero: “Don Donato ha saputo costruire relazioni autentiche, valorizzando il senso di comunità e promuovendo un clima di partecipazione e solidarietà. Il suo impegno quotidiano ha contribuito a rafforzare il tessuto sociale di Caulonia“.

Un’ulteriore cerimonia è prevista martedì 17, presso la Chiesa SS. Silvestro e Barbara a Caulonia Marina, dove alle ore 18:00 si terrà una Messa celebrata in occasione dei i primi trent’anni di sacerdozio di don Donato.

Don Donato Ameduri lascia la comunità cauloniese per assumere il nuovo incarico pastorale a Roccella Jonica, mentre Caulonia Marina accoglierà il nuovo parroco don Giuseppe Depace. L’Amministrazione comunale rinnova a don Donato i più sentiti auguri per il suo nuovo cammino e ringrazia per il servizio svolto con dedizione e amore verso la comunità.