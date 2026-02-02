Catanzaro, ultime ore di mercato: arriva un brasiliano, ma il nuovo acquisto è un altro (ed è inaspettato)

Anche per il Catanzaro sono le ultime ore della sessione invernale di calciomercato. La società, ormai da anni, ha “abituato” i tifosi a una gestione equilibrata, saggia, logica, senza eccessi e senza il rischio di dover arrivare all’ultimo secondo per chiudere movimenti in entrata o in uscita. Ci si muove sempre prima, con calma e cautela, senza aste o giochi al rialzo, ma soprattutto senza fare mai passi troppo lunghi o mettere dentro nuovi arrivi senza le rispettive uscite.

Da registrare, a qualche ora dalla chiusura, l’arrivo ufficiale di Ozilio Moreira Pac Fellipe, difensore brasiliano classe 2006 in prestito dal Como fino a giugno. Il nuovo acquisto, però, in realtà è un altro. Non si tratta di un vero e proprio acquisto, a dir la verità, ma lo è se si considerano alcuni fattori recenti: stiamo ovviamente parlando di Alphadjo Cisse, vera e propria rivelazione dei giallorossi e dell’intera Serie B. C’è stato il serio rischio di perdere il giocatore, travolto dalle sirene italiane ed europee, in anticipo rispetto al fine prestito – dall’Hellas Verona – di giugno.

Alla fine, però, il giocatore rimarrà in Calabria fino a fine stagione. Il Verona ha ceduto il centrocampista offensivo al Milan, che a sua volta lascerà il giovane da Aquilani. Evidenti per il giocatore, psicologicamente, le conseguenze di queste settimane di mercato intense, tra indiscrezioni, rumors e verità. Anche per questo non è andato a Bolzano, preservato in attesa della chiusura della trattativa. Trattativa che ora, essendo chiusa, permetterà al Catanzaro di avere a tutti gli effetti un giocatore nuovo, determinato e stimolato. Un nuovo acquisto, praticamente.

Accanto a lui sono da considerare “moralmente” nuovi acquisti anche Pompetti e Di Francesco, rientrati dagli infortuni e ora a pieno regime per il girone di ritorno. In uscita, invece, ci sono interessamenti verso Pandolfi e Di Chiara, che entro questa sera potrebbero fare le valigie.