Catanzaro Servizi, Scarpino: “dal Consiglio comunale una scelta cruciale per il futuro della partecipata e di 120 famiglie”

“Il prossimo Consiglio comunale sarà chiamato a esprimersi su una decisione di fondamentale importanza per il futuro di Catanzaro Servizi Spa e per le circa 120 famiglie che, attraverso il loro lavoro, garantiscono ogni giorno servizi essenziali alla città. Il voto sul nuovo piano industriale rappresenta un passaggio cruciale che potrebbe segnare una vera e propria svolta per la partecipata comunale. Un piano che, dopo l’approvazione in Consiglio, sarà sottoposto al vaglio degli organi giudiziari competenti e che punta a rilanciare concretamente l’azienda attraverso l’affidamento di servizi strategici per l’amministrazione comunale”. Così in una nota il Consigliere Comunale Francesco Scarpino.

“Tra questi figurano attività fondamentali come la manutenzione stradale e la cura del verde pubblico, senza dimenticare l’indirizzo per la realizzazione di un impianto crematorio presso il cimitero di via Paglia, che dovrà essere affidato proprio alla stessa società. Servizi che consentiranno alla società di incrementare progressivamente i propri introiti, creando le condizioni necessarie per il ripianamento dei debiti e mettendo finalmente un punto rispetto alle criticità ereditate dal passato. Ci sono, quindi, le basi per una soluzione definitiva e per fare in modo che, a differenza di quanto già successo, le varie amministrazioni non si trovino costrette a ricapitalizzazioni periodiche”.

“L’obiettivo è avviare, dunque, una gestione più efficiente, produttiva e sostenibile, capace di generare benefici concreti per la città e, al contempo, di permettere alla società di crescere, programmando anche nuove assunzioni di operai e addetti. Un’opportunità importante non solo per la partecipata, ma per l’intera comunità. Per queste ragioni, mi auguro che il Consiglio comunale sappia andare oltre le legittime differenze ideologiche e voti in modo compatto e responsabile, nell’interesse della città, dei lavoratori e del futuro di Catanzaro Servizi Spa” si chiude la nota.