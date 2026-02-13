Catanzaro, parla Aquilani: dai singoli alle rotazioni, le dichiarazioni prima di Mantova

Alla vigilia della sfida tra Mantova e Catanzaro, il tecnico giallorosso Aquilani ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa, soffermandosi sul momento della squadra, sulle possibili rotazioni e sulle condizioni dei singoli. Parole improntate alla fiducia, ma anche alla consapevolezza che servirà massima attenzione per portare a casa un risultato positivo.

Il Catanzaro arriva all’appuntamento forte di due successi consecutivi, arrivati in maniera differente ma accomunati dalla capacità di conquistare l’intera posta in palio. “Sono state due vittorie importanti, diverse tra loro – ha spiegato il tecnico – e da entrambe possiamo trarre spunti utili per migliorare”. Aquilani ha sottolineato come la serenità nelle scelte derivi soprattutto dalla qualità del gruppo a disposizione: “ho ragazzi che mi permettono di lavorare con tranquillità. Il turnover nasce da questo: tutti sanno di essere utili alla causa e sono consapevoli di dover farsi trovare pronti quando arriva la chiamata”.

Un passaggio anche sui singoli. In particolare su Di Francesco, rientrato dopo un lungo stop: “è un giocatore importante, lo dicevo in estate e lo ribadisco ora. Siamo stati sfortunati a non averlo per tanto tempo, ma adesso contiamo di averlo a pieno regime. Può darci davvero tanto, sia da esterno sia in una posizione più centrale, grazie alle sue caratteristiche”. Spazio anche ad Alesi, giovane in crescita: “è un ragazzo serio, che lavora con grande impegno durante la settimana. Ha capito che il suo percorso passa attraverso una crescita graduale e si allena sempre con l’obiettivo di farsi trovare pronto”.

Infine, uno sguardo all’avversario. “Il Mantova è una squadra che, come tante in questo girone di ritorno, ha cambiato molto. Al di là della classifica, possiede qualità e non va sottovalutata. Dovremo essere bravi noi a indirizzare la gara dalla nostra parte, come fatto contro Reggiana e Pescara. Serviranno fame di punti e voglia di vincere”.