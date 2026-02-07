Catanzaro, è una Libera(li)zione! Prima vittoria del 2026: 2-0 alla Reggiana e gol del gioiellino ex Milan, ma si ferma Cissé

Finalmente! Dopo l’unico punto conquistato nelle ultime quattro, per un inizio anno shock, il Catanzaro si scrolla di dosso la negatività e ottiene il primo successo del 2026. Battuta al Ceravolo per 2-0 la Reggiana, squadra in caduta libera e all’ottava sconfitta nelle ultime dieci. Chiuso il mercato, e messe da parte le distrazioni di un gennaio da incubo, i giallorossi tornano a vincere, superando il Modena e agganciando la Juve Stabia al 6° posto in classifica. Ora il 5°, occupato dal Cesena, è distante solo due lunghezze.

La novità è anche un’altra: c’è il primo gol (in Serie B e quindi anche al Catanzaro) del gioiellino ex Milan Liberali, che sblocca la sfida nel primo tempo con un bel tiro al volo e rasoterra dal limite dell’area. Grande gioia per il 18enne prelevato questa estate dai rossoneri. Il raddoppio, nella ripresa, a cinque minuti dall’inizio del secondo tempo: bel filtrante di Iemmello per D’Alessandro, che in contropiede batte il portiere, ribadendo in rete dopo una prima respinte dell’estremo difensore. Nella restante mezz’ora, gestione del doppio vantaggio, che rimane tale nonostante 8 minuti di recupero.

Non solo belle notizie, purtroppo per i tifosi del Catanzaro: Cissé, acquistato dal Milan a fine mercato, ma rimasto in Calabria fino all’estate, si è fermato per un infortunio muscolare ed è stato costretto al cambio al quarto d’ora.

Risultati 23ª Giornata Serie B

Venerdì 6 febbraio

Ore 20.30

Cesena-Pescara 2-0

Sabato 7 febbraio

Ore 15.00

Carrarese-Sudtirol 0-0

Catanzaro-Reggiana 2-0

Frosinone-Venezia 1-2

Juve Stabia-Padova 3-3

Mantova-Bari 2-1

Modena-Sampdoria 1-2

Ore 17.15

Palermo-Empoli

Ore 19.30

Spezia-Entella

Domenica 8 febbraio

Ore 15.00

Monza-Avellino

Classifica Serie B

Venezia 50 Frosinone 46 Monza 44* Palermo 41* Cesena 37 Catanzaro 35 Juve Stabia 35 Modena 34 Carrarese 30 Sudtirol 29 Empoli 28* Avellino 28* Padova 26 Sampdoria 25 Mantova 23 Reggiana 21 Entella 21* Spezia 20* Bari 20 Pescara 15



*1 partita in meno