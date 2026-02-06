Catanzaro-Cesena, lancia un petardo in campo: Daspo di un anno per un 24enne

Daspo di un anno per un ventiquattrenne catanzarese che nel corso della partita Catanzaro-Cesena, dello scorso 27 dicembre, ha lanciato un petardo all’interno del recinto di gioco. Il provvedimento, emesso dal questore di Catanzaro, è scaturito all’esito dell’istruttoria condotta dalla Divisione anticrimine, sulla base delle attività investigative della Digos. L’esplosione – spiegano gli investigatori – ha creato un serio pericolo sia per gli spettatori che per gli addetti ai lavori presenti e, soprattutto, per alcuni calciatori della squadra locale che, proprio in quel momento, si trovavano sotto la curva a festeggiare una rete appena fatta.

L’analisi delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza dello Stadio “Nicola Ceravolo” e il lavoro svolto anche dal personale del Gabinetto provinciale di Polizia scientifica hanno consentito di individuare l’uomo che, per la durata di un anno, non potrà accedere agli stadi dove si disputano incontri di calcio di tutte le serie e categorie, anche giovanili, sull’intero territorio italiano e degli altri stati dell’Unione Europea. Il divieto si estende alle aree circostanti gli stadi, alle stazioni ferroviarie e agli aeroporti che fossero interessati al transito, al trasporto e alla sosta di coloro che partecipano o assistono alle competizioni calcistiche.