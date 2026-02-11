Catanzaro, beccato in auto con un chilo di droga sintetica nel bagagliaio: arrestato

Trasportava in auto un chilo e due etti di fenetilammina, potente droga sintetica che sta trovando diffusione nella movida notturna. Per questo la Polizia ha arrestato a Stalettì, in provincia di Catanzaro, un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. All’interno dell’auto, fermata nel corso di un servizio di pattuglia, gli agenti hanno trovato due panetti di droga avvolti in un unico involucro in plastica trasparente e nascosti nel portabagagli posteriore sotto la moquette, dove era anche custodita la ruota di scorta. L’uomo, residente a Simeri Crichi nel Catanzarese, si trova adesso in regime di custodia cautelare in carcere a Catanzaro.