Catanzaro, Aquilani dopo la chiusura del mercato: “non sono arrabbiato, ma una cosa mi ha infastidito”

La conferenza doveva essere sulla gara di domani contro la Reggiana, ma i temi caldi – ed era normale potesse essere così – sono stati rivolti al calciomercato, chiuso da qualche giorno: “finalmente è finita”, ha affermato il tecnico del Catanzaro Alberto Aquilani davanti ai giornalisti. “Qualcosa, inevitabilmente, ai ragazzi l’ha tolta, mi ha disturbato tanto il punto racconto in quattro partite. Cissé? E’ la nota più lieta, sono felice per lui, che approda in un grande club, ma anche per il Catanzaro, che può continuare ad averlo. Partenze maldigerite? Non sono arrabbiato con nessuno, ma il meccanismo del mercato no non mi piace: passa un mese e si aspetta l’ultimo giorno per andare via? E’ l’aspetto che più mi ha infastidito”.