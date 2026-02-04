Catania-Trapani, la gara infinita (prima ancora di disputarla). Non si gioca neanche il 7, altro rinvio: la nuova data

Ancora si deve giocare, eppure risulta già essere una gara infinita. Catania-Trapani, già rinviata una prima volta e posticipata ad altra data, è stata rinviata ancora. Dall’iniziale 6 febbraio, è stata inizialmente spostata al 7. Neanche sabato, però, va bene. I motivi sono legati all’ordine pubblico per la festa di Sant’Agata, Santa Patrona di Catania, il cui evento termina a ridosso del fischio d’inizio, rischiando di creare disagi al traffico. La nuova data è quella di mercoledì 18 febbraio, alle ore 20.30.