Catania, sequestrati oltre 11 mila articoli per carnevale: violazioni delle normative di sicurezza

Nel quadro delle attività di controllo economico del territorio volte a verificare il rispetto della normativa nel settore del commercio a tutela della sicurezza del consumatore, i finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno sottoposto a sequestro oltre 11.000 articoli per il carnevale, in quanto non riportanti le indicazioni minime previste dal Codice del Consumo, ivi incluse le informazioni su luogo d’origine e produttore/importatore, nonché le istruzioni, le precauzioni e la destinazione d’uso. In alcuni casi i prodotti erano anche sprovvisti del marchio CE, necessario per attestare la conformità agli standard di sicurezza imposti dall’Unione Europea.

La merce è stata rinvenuta dalle Fiamme gialle del I Gruppo presso un esercizio commerciale di Gravina di Catania. Tra gli oggetti risultati non conformi alle normative vigenti – e quindi potenzialmente pericolosi per la salute – vi sono accessori, gadgets per maschere di Carnevale, costumi per bambini, tutti immediatamente ritirati dalla vendita e posti sotto sequestro amministrativo al fine di tutelare la sicurezza dei consumatori e garantire, altresì, la corretta pratica concorrenziale del mercato.

Contestualmente al sequestro amministrativo dei prodotti in parola, al titolare della ditta, un cittadino cinese, sono state comminate sanzioni amministrative per oltre € 35.000, con segnalazione delle violazioni alle competenti Autorità amministrative.