Dieci vitellini stipati nel cofano di un furgone sono stati trovati e messi in salvo dalla Polizia di Stato lungo la Tangenzbiale di Catania.
Il controllo è stato effettuato dai poliziotti della Polizia Stradale che hanno individuato il mezzo privo delle autorizzazioni e dei requisiti previsti per il trasporto degli animali. I vitelli viaggiavano in condizioni inadeguate di spazio e temperatura. Sul posto sono intervenuti anche i medici veterinari dell’Asp di Catania per verificare lo stato di salute degli animali. Tre persone sono state denunciate.
Catania, scoperti dieci vitellini nel cofano di un furgone: tre denunce
La Polizia Stradale ferma il furgone privo delle necessarie autorizzazioni per il trasporto animale, intervento dei veterinari per verificare le condizioni di salute dei vitelli
