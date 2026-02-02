Catania, scoperti dieci vitellini nel cofano di un furgone: tre denunce

Dieci vitellini stipati nel cofano di un furgone sono stati trovati e messi in salvo dalla Polizia di Stato lungo la Tangenzbiale di Catania.

Il controllo è stato effettuato dai poliziotti della Polizia Stradale che hanno individuato il mezzo privo delle autorizzazioni e dei requisiti previsti per il trasporto degli animali. I vitelli viaggiavano in condizioni inadeguate di spazio e temperatura. Sul posto sono intervenuti anche i medici veterinari dell’Asp di Catania per verificare lo stato di salute degli animali. Tre persone sono state denunciate.