Catania, non è tutto finito. L’appello di Toscano: “in passato ho avuto una situazione simile. I fischi? Ci stanno”

Il Catania ha rallentato nelle ultime due partite, guadagnando solo un punto e perdendone diversi per strada – rispetto alla capolista Benevento, impeccabile – anche per via del rinvio del match contro il Trapani. Il distacco dal primo posto ora si fa sentire, anche se c’è una gara in meno. Toscano non fa drammi, però, alla vigilia del match di Siracusa: “il campionato non è chiuso, 13 partite sono tante e può succedere di tutto. Ho portato tanti esempi ai ragazzi, io personalmente a Novara ho avuto una situazione simile. Il calcio è bello perché è imprevedibile”.

Tornando alla sfida infrasettimanale: “ho riguardato tanto la partita contro il Cerignola. A volte sprechiamo troppo in cose che non servono. Dopo il gol annullato, siamo calati. Non siamo riusciti a rimanere sul pezzo. Dobbiamo ripartire da quell’energia giusta che abbiamo troppo gettato in altro. Però il morale della squadra è buono, siamo consapevoli di aver fatto una buona prestazione. Credo – ha aggiunto – che in due anni qualcosa si sia creato. Non ci nascondiamo che siamo tutti qua per vincere. Noi stiamo costruendo con i nostri pregi e difetti. Questi ragazzi mi entusiasmano e ci prendiamo anche i fischi dei tifosi, che ci stanno“.