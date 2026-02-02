Catania, detenuto in coma ricoverato in ospedale: la Corte d’appello revoca la custodia cautelare

E’ stato scarcerato il 73enne da alcuni giorni ricoverato in coma farmacologico al reparto di Rianimazione dell’ospedale Cannizzaro di Catania dove era stato trasferito dalla casa circondariale di piazza Lanza dove era detenuto per scontare una condanna di primo grado a 13 anni e 8 mesi di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti. La seconda Corte d’appello ha disposto, “in funzione del temo trascorso e delle precarie condizioni” del 73enne, la revoca della misura cautelare e ha ordinato la sua immediata liberazione. Il suo legale, l’avvocato Giuseppe Lipera aveva chiesto ai giudici di disporre “con estrema urgenza le opportune verifiche all’ospedale” e di scarcerare il suo assistito.