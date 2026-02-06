Catania, ciclista colpito da infarto salvato per caso da un’ambulanza di passaggio: provvidenziale intervento BLSD

Attimi di paura poco fa a Catania, dove un ciclista è stato colpito da un improvviso arresto cardiaco mentre percorreva viale Africa, nei pressi della Scuola Sante Giuffrida. Determinante l’intervento di un’ambulanza che stava transitando nella zona diretta verso un altro soccorso. L’equipaggio, accortosi dell’uomo riverso sull’asfalto, ha immediatamente fermato il mezzo e avviato le manovre salvavita di BLSD: massaggio cardiaco, ventilazioni con ossigeno e utilizzo del defibrillatore.

Grazie alla tempestività e alla professionalità dei soccorritori, il ciclista ha ripreso conoscenza dopo poco. Stabilizzato sul posto, è stato poi affidato a un’altra ambulanza intervenuta in supporto, così da consentire al primo mezzo di riprendere il servizio già in corso. L’uomo è stato quindi trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti, mentre resta l’ennesima testimonianza di quanto la rapidità d’intervento e la formazione BLSD possano fare la differenza tra la vita e la morte. Un episodio che sottolinea ancora una volta il valore del soccorso d’emergenza e l’importanza della presenza sul territorio di personale sanitario preparato ad affrontare situazioni critiche.