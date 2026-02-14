Catania, al via il 1° Corso di Formazione per volontari AVO | INFO

Entrare in ospedale non solo come pazienti o visitatori, ma come “amici” pronti a offrire ascolto, calore umano e una presenza discreta. L’Associazione Volontari Ospedalieri (AVO), da oltre cinquant’anni punto di riferimento nazionale nel supporto alle fragilità, da il via al suo 1° Corso di Formazione per Volontari a Catania. Il cammino formativo ha preso vita lo scorso 13 Febbraio, nella cornice della Sala Dusmet dell’Ospedale Garibaldi.

L’evento, aperto dai saluti istituzionali del Direttore Sanitario Aziendale dell’A.R.N.A.S. Garibaldi Dr. Mauro Sapienza, è stato coordinato con passione dalla Presidente di AVO Sicilia, Cetty Moscatt attraverso il racconto della storia e della missione dell’Associazione, la Presidente ha saputo trasmettere ai futuri volontari il cuore pulsante dell’AVO, un’organizzazione che non “fa” semplicemente volontariato, ma “vive” la solidarietà come valore fondante.

Negli ospedali, la malattia spesso porta con sé solitudine e smarrimento, il volontario AVO non è un medico, né un infermiere, ma un ponte tra la corsia e la vita, una presenza che “umanizza” l’ambiente sanitario attraverso il dono dell’ascolto e del sorriso. Il Presidente di AVO Catania Elisa Gallo ha voluto evidenziare ai partecipanti che il corso è rivolto a tutti coloro che sentono il desiderio di mettere a disposizione il proprio tempo per sostenere chi attraversa un momento di sofferenza.

La formazione, completamente gratuita, è pensata per fornire gli strumenti relazionali necessari per operare nelle strutture sanitarie in modo consapevole, garantendo una vicinanza rassicurante sia ai pazienti che alle loro famiglie.

I volontari AVO operano in punta di piedi, il loro servizio di compagnia e supporto non si sostituisce mai alle figure professionali sanitarie, ma si integra in modo armonioso con esse, aggiungendo quella componente di “care” (prendersi cura) che trasforma una struttura di cura in un luogo di accoglienza umana.

“Essere volontari AVO significa capire che, a volte, un silenzio condiviso o una parola gentile curano più di mille gesti.” Sei pronto a donare il tuo sorriso? Il percorso formativo iniziato, prosegue per accogliere nuovi cuori disposti a fare la differenza nelle corsie della nostra città, e chi vuole può unirsi alla nostra grande famiglia telefonando al cell. 3385460727 o indirizzando la disponibilità alla mail avocatania1@gmail.com.