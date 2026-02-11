Caso Pucci ancora su Rete 4: la verità di Guzzanti e le vignette di Donzelli su Giorgia Meloni in diretta tv, “non siete gli sceriffi della democrazia”

Donzelli sul caso Pucci: “a Sinistra va bene solo se criticano quelli di Destra”

Il primo a prendere la parola è Giovanni Donzelli, di Fratelli d’Italia, che ha rivendicato con forza il principio della libertà di espressione: “sono per la libertà di espressione, per i comici che fanno ridere e che vanno contro la Sinistra e contro la Destra. La libertà è questa. Il problema è che a Sinistra va bene solo se criticano a Destra, se criticano a Sinistra. Non siete gli sceriffi della Democrazia” ha detto rivolgendosi alla Sinistra.

Donzelli ha poi mostrato, in diretta tv, delle vignette volgari e offensive nei confronti di Giorgia Meloni, evidenziando come la satira colpisce chiunque ma non per questo a Destra si limita il pensiero, anche quando non piace. A Sinistra invece, a detta di Donzelli, si deve censurare. Citato, a tal proposito, anche il caso della conferenza negata a CasaPound alla Camera dei Deputati: “io non ero d’accordo, sia chiaro, ma se” un partito estremo “non deve esistere lo decide il Tribunale, non la Sinistra”.