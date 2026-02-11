Caso Pucci ancora su Rete 4: la verità di Guzzanti e le vignette di Donzelli su Giorgia Meloni in diretta tv, “non siete gli sceriffi della democrazia”

Nel corso di Real Politik, programma di approfondimento in onda su Rete 4, si è acceso nuovamente il confronto attorno al “caso Pucci”, che negli ultimi giorni ha alimentato polemiche e commenti. In studio, ospiti con opinioni diverse hanno discusso il confine tra satira, libertà di espressione e responsabilità pubblica.
Donzelli sul caso Pucci: “a Sinistra va bene solo se criticano quelli di Destra”
Il primo a prendere la parola è Giovanni Donzelli, di Fratelli d’Italia, che ha rivendicato con forza il principio della libertà di espressione: “sono per la libertà di espressione, per i comici che fanno ridere e che vanno contro la Sinistra e contro la Destra. La libertà è questa. Il problema è che a Sinistra va bene solo se criticano a Destra, se criticano a Sinistra. Non siete gli sceriffi della Democrazia” ha detto rivolgendosi alla Sinistra.
Donzelli ha poi mostrato, in diretta tv, delle vignette volgari e offensive nei confronti di Giorgia Meloni, evidenziando come la satira colpisce chiunque ma non per questo a Destra si limita il pensiero, anche quando non piace. A Sinistra invece, a detta di Donzelli, si deve censurare. Citato, a tal proposito, anche il caso della conferenza negata a CasaPound alla Camera dei Deputati: “io non ero d’accordo, sia chiaro, ma se” un partito estremo “non deve esistere lo decide il Tribunale, non la Sinistra”.
Gli interventi di Orlando, Sechi e Amurri a Rete 4 sul caso Pucci
Andrea Orlando del PD ha ridimensionato la centralità del caso, invitando a non concentrare l’attenzione su una polemica
che rischia di oscurare temi più urgenti: “ci sarebbero questione più serie di cui preoccuparsi”. Il giornalista Mario Sechi ha riportato la discussione sul terreno soggettivo dell’efficacia comica: “sarò limitato, ma a me Pucci fa ridere”. La giornalista Sandra Amurri ha affrontato il peso delle reazioni online e la pressione esercitata dai social: “al posto di Pucci io non me ne sarei andato, perché se dobbiamo stare dietro a quello che scrivono sui social allora non usciamo di casa. Poi è vero che lui faccia satira a senso unico”.
Sabina Guzzanti: “la satira ha sempre un punto di vista”
La comica Sabina Guzzanti, ospite del conduttore Labate, ha allargato il discorso al ruolo della satira e alla sua inevitabile parzialità: “basta che una persona si dichiari razzista o nazista perché possa essere tacciato di razzismo o fascismo e questa è una cosa molto brutta. La storia ci insegna che gli italiani sotto le bombe sono ingrati. Pucci? Non lo conosco, è un po’ sessista… Dobbiamo essergli grati, per il contributo, non giudico il suo lavoro. Chi fa satira non può non avere un punto di vista, dunque deve avere un’opinione politica. La nostra testa non può avere due opinioni opposte”. Per Guzzanti, quindi, la satira non è neutra: chi la fa porta sempre una visione del mondo e una lettura della realtà.
Luxuria: quella non è satira, sono insulti”
Vladimir Luxuria ha invece richiamato un episodio specifico, collocandolo fuori dal perimetro della satira: “io con Pucci ho lavorato, ma c’è una battuta che non riesco a perdonargli. In un teatro, era periodo Covid, un momento di sofferenza, rivolgendosi a Zorzi, che non ha mai nascosto la sua omosessualità, ha detto ‘il tampone Zorzi se lo deve fare lì…’ e avete capito dove. Questa non è satira, sono insulti”. Luxuria ha tracciato un confine netto: quando l’obiettivo diventa l’offesa personale, secondo lei, non si parla più di satira.