Caso doping alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, 2 atlete escluse: a essere dopati sono gli… sci

Primo caso di doping alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, due atlete escluse. Ma a essere dopati erano… gli sci. Le fondiste sudcoreane Han Dasom e Lee Eui-jin sono state estromesse dai Giochi a causa dell’utilizzo di scioline contenenti fluoro, sostanza vietata dal regolamento internazionale a partire dalla stagione 2023/2024. La presenza del composto è stata rilevata sugli sci utilizzati dalle due fondiste.

Il controllo sul materiale ha fatto scattare l’esclusione immediata dalle gare dell’Olimpiade in applicazione del protocollo antidoping esteso anche alle attrezzature tecniche. Il fluoro, impiegato per migliorare la scorrevolezza degli sci, è stato bandito per motivi di equità sportiva e per l’impatto ambientale. Il fluoro ha guadagnato popolarità tra gli sciatori negli anni ’80 per la sua capacità di aumentare la scorrevolezza di un oggetto, essendo stata inizialmente utilizzata nella vela.