Carnevale e sigle dei cartoni animati: grande successo per l’Anime D’Avena Show

Si è tenuto lo scorso 13 Febbraio al Cineteatro Metropolitano lo spettacolo musicale ANIME D’AVENA SHOW. La band composta da Patrizia Ripepi, Davide Serpa, Giovanni Calabrò, Davide Polito e Federico Vadalà, ha incantato il numeroso pubblico con le sigle più famose dei cartoni animati cantate da Cristina D’avena tra cui Lady Oscar, Sailor Moon, Pollon, Kiss Me Licia. Uno spettacolo favoloso di musica e luci coreografato a tema cartoons che ha fatto rivivere a tutti i presenti gli indimenticabili anni 80-90.

L’iniziativa è stata promossa dalle Associazioni DOPOLAVORO FERROVIARIO e KALABRIA 2001 con uno scopo benefico, infatti l’intero incasso è stato devoluto all’HOSPICE di Reggio Calabria. I presidenti delle rispettive Associazioni Dott. Nino Malara e Marcello Alampi ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta fondi ed alla realizzazione dello spettacolo, in particolare la preziosa Patrizia Ripepi che ha coordinato la parte musicale con la sua band, il corpo di ballo e le mascotte che hanno reso indimenticabile l’evento.