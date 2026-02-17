Carnevale di Misterbianco, storia e tradizione di uno degli eventi più belli della Sicilia | FOTO

Il Carnevale di Misterbianco, uno dei più longevi dell’Isola, è una sorta di rito collettivo che coinvolge l’intera cittadina in un processo di preparazione all’evento che dura mesi. Le radici storiche del Carnevale di Misterbianco affondano ai primi anni 40′ da una tradizione affine alla commedia dell’arte siciliana chiamata “a Mascara”, con compagnie amatoriali locali che si esibivano in farse. Nel passato queste maschere erano commedie dell’arte siciliana che impegnavano, improvvisate compagnie locali, in farse grottesche su temi politici o religiosi, andando in scena la domenica di Carnevale nei quartieri del paese e richiamando tantissimi cittadini.

Negli anni del dopoguerra la tradizione si è evoluta con la nascita dei “taburredi”, case che ospitavano balli in maschera accompagnati dal suono di fischietti e tamburelli. Successivamente, negli anni Cinquanta, i “taburredi” si trasformarono nei “fistini”, veri e propri locali notturni allestiti per le feste danzanti carnevalesche.

La forma moderna del Carnevale di Misterbianco è nata negli anni ’80

Il Carnevale di Misterbianco è nato, nella sua forma moderna, agli inizi degli anni Ottanta, quando per le vie del centro fecero la loro comparsa i primi fantasiosi costumi che oggi si caratterizzano per l’eleganza e il taglio d’alta sartoria. Da allora, la manifestazione, non ha mai smesso di crescere, conquistando riconoscimenti nazionali e internazionali.

La sfilata dei costumi

Evento caratteristico del Carnevale di Misterbianco è la tradizionale sfilata dei costumi, che per le sue peculiarità è stata iscritta nel “Libro delle celebrazioni” del REIS – Registro delle Eredità Immateriali della Sicilia. I costumi sono veri e propri capolavori di arte manifatturiera realizzati dalle associazioni locali che, nei mesi precedenti la manifestazione, si impegnano nella loro realizzazione, scegliendo con cura i tessuti e i materiali innovativi. La creazione dei degli abiti crea una forte sinergia locale, dando vita a un lavoro che coinvolge sartorie, artigiani, scenografi, decoratori e fornitori di materiali. Ogni associazione diventa un laboratorio creativo dove generazioni diverse si tramandano tecniche, passione e creatività.

Appena finito un Carnevale si inizia a preparare quello successivo

A Misterbianco, appena finito un Carnevale, si inizia subito a preparare quello dell’anno successivo: le associazioni si riuniscono per ideare nuovi temi, progettare costumi innovativi e realizzare carri allegorici sempre più spettacolari, con l’intento di superare i concorrenti che si sono classificati al primo posto nell’edizione precedente.

Associazioni culturali

Il cuore pulsante del Carnevale di Misterbianco sono le associazioni culturali. Tra le più note figurano: Turi Campanazza, La Smorfia, La Burla, Escopazzo, New A.N.G.E., Eagles Misterbianco, La Follia e la più recente Delirio. Queste associazioni non sono semplici gruppi ricreativi, ma veri e propri custodi di una tradizione che si rinnova continuamente. Iscritte all’Albo comunale delle Associazioni del Carnevale dei Costumi più belli di Sicilia, lavorano tutto l’anno per partecipare al concorso che decreta, al termine della sfilata di Martedì Grasso in Via Gramsci, il carro allegorico e il costume più bello.

La premiazione finale rappresenta il momento più atteso della manifestazione, quello che ripaga mesi di lavoro intenso e che alimenta la competizione creativa che rende il Carnevale di Misterbianco unico nel panorama siciliano e nazionale. Nelle immagini a corredo dell’articolo, lo spettacolo della sfilata che si è svolta domenica scorsa.