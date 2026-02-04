Carnevale a Reggio Calabria, Tripodi: “occasione di rilancio per attività, commercio, e vita in centro”

È online la manifestazione d’interesse per il Carnevale reggino, con la scadenza fissata alle 20 del prossimo 7 febbraio. L’Amministrazione invita le aziende a presentare proposte progettuali per la realizzazione di una serie di spettacoli dal 12 febbraio al 17 febbraio. Il Carnevale reggino diventa un’occasione strategica per sostenere l’attrattività del territorio e lo sviluppo delle attività commerciali e turistiche. È questo l’obiettivo dell’Amministrazione comunale, illustrato dall’assessore alle Attività produttive e allo Sviluppo economico, Alex Tripodi, che punta a trasformare il centro storico in un grande spazio di animazione urbana dedicato alle famiglie, ai bambini e ai turisti.

“Abbiamo immaginato con le associazioni di categoria di coinvolgere le attività presenti nella via del Commercio del centro storico, invitandole a esporre un simbolo del Carnevale e ad applicare una scontistica dedicata per incentivare gli acquisti; oltre a mantenere aperte le attività nella giornata di domenica 15 febbraio“, ha spiegato l’assessore.

Nel periodo compreso tra il 12 e il 17 febbraio 2026, la proposta prevede la simultanea realizzazione di numerosi spettacoli di animazione, tra cui mimi, trampolieri, spettacoli di bolle, artisti di strada, clown, magia comica, teatro di burattini, baby dance e spettacoli con mascotte animate, lungo Corso Giuseppe Garibaldi, da Piazza De Nava a Piazza Duomo, nei giorni 12, 14, 15 e 17 febbraio, dalle ore 16.00 alle 20.00. È prevista inoltre, nella giornata del 15 febbraio 2026, alle ore 12.00 a Piazza Duomo, la realizzazione di uno spettacolo di intrattenimento per bambini; a chiusura dell’eventuale sfilata in maschera organizzata dalle scuole.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di restituire vitalità al centro cittadino, sostenere il commercio di prossimità e offrire alla comunità un’occasione di partecipazione, socialità e condivisione dello spazio pubblico. La scelta del periodo carnevalesco consente di intercettare un momento dell’anno tradizionalmente dedicato alle famiglie e ai più piccoli, trasformando una ricorrenza popolare in un’opportunità di animazione urbana e di valorizzazione economica e sociale del centro cittadino.

Elemento centrale del progetto è il coinvolgimento diretto degli esercizi commerciali di Corso Giuseppe Garibaldi e delle aree limitrofe. Per favorire una partecipazione ampia e consapevole, l’Amministrazione ha coinvolto le associazioni del commercio Confcommercio e Confesercenti, affiancate dalle organizzazioni che rappresentano e valorizzano l’artigianato della città, Confartigianato, CNA e Casa Artigiani.

L’Assessore Tripodi ha voluto ringraziare le stesse associazioni di categoria che svolgeranno un ruolo di sensibilizzazione, informazione e coordinamento nei confronti degli operatori economici del centro cittadino, supportando il Comune nella diffusione delle informazioni e nella raccolta delle adesioni. Per l’intera giornata di domenica 15 febbraio, il Comune, insieme alle associazioni di categoria, invita i commercianti a mantenere aperte le attività e ad aderire all’iniziativa con azioni semplici ma concrete: come la distribuzione di gadget e piccoli omaggi, promozioni dedicate o sconti speciali legati alla giornata del Carnevale.

Il Comune invita inoltre gli esercizi commerciali ad aderire all’iniziativa “Vetrina in maschera”; allestendo le vetrine a tema Carnevale o partecipando simbolicamente con abbigliamento o decorazioni dedicate, creando un filo conduttore visivo lungo l’intero corso cittadino.

“In questo momento delicato dal punto di vista economico – aggiunge Tripodi – abbiamo ritenuto importante sostenere le attività commerciali attraverso giornate dedicate all’organizzazione del Carnevale, con l’obiettivo di favorire gli acquisti nel centro storico e rendere più attrattiva la nostra città“. In conclusione: “l’Amministrazione comunale ha voluto realizzare un programma di animazione territoriale volto a valorizzare il patrimonio storico e culturale cittadino, per celebrare e mantenere vive le tradizioni, a garantire l’integrazione sociale e la partecipazione della comunità – scuole, associazioni culturali, cittadini e turisti – e a favorire un processo di rigenerazione urbana e di rinascita socio-economica della città.

Un percorso finalizzato anche alla costruzione di una vera e propria brand identity capace di rendere Reggio Calabria riconoscibile per la sua offerta di intrattenimento e cultura e, nel medio-lungo periodo, attrattiva per investimenti e visibilità. In tal senso, l’Amministrazione auspica che le proposte progettuali delle aziende interessate possano contribuire ad arricchire ulteriormente il programma immaginato“.