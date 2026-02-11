Carnevale a Reggio Calabria, tutto pronto per la festa “Arangea in maschera”: balli, animazione e artisti di strada | INFO

Sarà un pomeriggio all’insegna del colore, della musica e della convivialità quello in programma sabato 14 febbraio ad Arangea, dove a partire dalle 15:30 il cortile parrocchiale Villa Arangea ospiterà l’evento “Arangea in maschera!”. L’iniziativa è pensata per coinvolgere grandi e piccoli in un clima di festa tipicamente carnevalesco. In programma animazione, balli e la presenza di artisti di strada. I saluti finali sono previsti per le 17:45, al termine di un pomeriggio che promette allegria e partecipazione.

L’invito degli organizzatori è quello di condividere l’evento con amici e familiari, portando con sé entusiasmo e voglia di stare insieme, tra “chiacchiere” – dolci simbolo del Carnevale – e momenti di socialità. L’appuntamento si svolge con la partecipazione della Parrocchia Villa Arangea, dell’Associazione culturale Grangia Pietro Pratticò e del Gruppo Portatori della Vara, realtà attive nel territorio e impegnate nella promozione di iniziative comunitarie.