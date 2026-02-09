Carnevale 2026 a Villa San Giuseppe: tradizione, creatività e comunità | INFO

“Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Amici di Villa San Giuseppe, in collaborazione con la Parrocchia di Villa San Giuseppe, è lieto di annunciare l’avvio delle iniziative dedicate al Carnevale 2026, un appuntamento atteso e sentito dalla nostra comunità. Anche quest’anno, grazie all’entusiasmo, alla passione e allo spirito di collaborazione dei volontari, il nostro paese si prepara a vivere il Carnevale come un momento di festa, condivisione e valorizzazione del territorio, portando alto il nome di Villa San Giuseppe“. È quanto dichiarato dal Consiglio Direttivo Associazione Amici di Villa San Giuseppe.

“Per l’edizione 2026 è stato realizzato il carro allegorico “La Ruota della (s)Fortuna”, simbolo di creatività, ironia e partecipazione. Un progetto nato dall’impegno collettivo di tanti soci e cittadini, che testimonia ancora una volta la forza del lavoro di squadra e il valore del volontariato.

Il programma prevede:

Sabato: ritrovo in Piazza Umberto I a Villa San Giuseppe alle ore 15.30, per condividere insieme i festeggiamenti e presentare ufficialmente il carro alla comunità.

Domenica: partecipazione alla sfilata di Catona, portando con orgoglio il nome di Villa San Giuseppe oltre i confini del nostro territorio.

Seguiranno ulteriori comunicazioni di dettaglio.

Questa iniziativa rappresenta molto più di una semplice manifestazione festiva: è un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza, valorizzare le nostre radici e promuovere la storia, le tradizioni e la vitalità del paese.

L’Associazione invita tutti i soci e i cittadini a partecipare attivamente, a sfilare, sostenere e condividere questo momento di gioia e aggregazione, contribuendo alla crescita culturale e sociale della comunità.

Insieme, con impegno, passione e spirito di collaborazione, continuiamo a mantenere vivo il nome di Villa San Giuseppe, rendendolo sempre più riconoscibile, presente e amato. Vi aspettiamo numerosi per festeggiare insieme il Carnevale 2026“, conclude il Consiglio Direttivo.