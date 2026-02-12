Carnevale 2026, a Scolacium la mostra immersiva “Dentro il quadro”

In occasione del Carnevale 2026, il Parco Archeologico Nazionale di Scolacium presenta la mostra immersiva “Dentro il quadro: quando l’arte prende vita”, che si terrà il giorno 15 febbraio alle ore 10:45. L’evento rappresenta un’occasione unica per vivere l’arte in una forma completamente nuova. I visitatori saranno invitati ad attraversare una soglia simbolica, un confine che separa la tradizionale contemplazione delle opere dalla possibilità di entrarvi dentro, ascoltarle, viverle.

In questo percorso innovativo i dipinti non sono più superfici statiche: si animano, parlano, respirano. I protagonisti delle opere si rivolgono direttamente al pubblico, condividendo emozioni, memorie e segreti rimasti celati per secoli. Le ambientazioni si trasformano in tempo reale, come se le cornici si aprissero per accogliere lo spettatore all’interno del loro mondo.

“Dentro il quadro” è un incontro tra passato e presente, tra immaginazione e meraviglia, tra il patrimonio artistico e la capacità contemporanea di reinterpretarlo. Un’esperienza che ribalta il punto di vista: non saranno più i visitatori a osservare i quadri, ma i quadri ad osservare loro.

L’appuntamento del 15 febbraio offrirà al pubblico un’esperienza irripetibile, pensata per valorizzare il dialogo tra arte, storia e innovazione all’interno di uno dei luoghi più suggestivi del territorio. Un evento unico da non perdere, che promette di ridefinire il modo di vivere l’arte.

Per un’ottimale gestione dell’evento è consigliata la prenotazione al seguente numero 3358313971, informandovi che la partecipazione è inclusa nel normale costo del biglietto di ingresso.