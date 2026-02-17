Caos a Messina, migliaia di tir incolonnati al porto di Tremestieri: e c’è ancora chi dice “no” al Ponte sullo Stretto | VIDEO

Il pomeriggio di oggi, 17 febbraio 2026, rimarrà impresso nella memoria degli automobilisti e, soprattutto, delle centinaia di autotrasportatori che si sono ritrovati prigionieri di un vero e proprio imbuto logistico. La zona sud di Messina, in particolare l’area degli imbarchi di Tremestieri, è diventata il teatro di un caos trasporti senza precedenti recenti. Già dalle prime ore del pomeriggio, la viabilità cittadina e autostradale ha iniziato a mostrare segni di forte sofferenza, con file di mezzi pesanti che si sono allungate progressivamente fino a occupare ampi tratti della tangenziale e dell’autostrada. La situazione è degenerata rapidamente, trasformando il rientro di molti lavoratori e il transito delle merci in un incubo fatto di attese estenuanti e motori accesi nel vuoto.

Il punto critico si è concentrato proprio allo svincolo di Tremestieri, dove il sistema di filtraggio e imbarco è andato letteralmente in tilt. Le code chilometriche hanno reso quasi impossibile la circolazione regolare che ha causato un blocco totale della zona. La frustrazione tra i conducenti dei tir è palpabile, poiché molti di loro si trovano fermi da ore senza avere certezze sui tempi di imbarco, con pesanti ripercussioni sulle tabelle di marcia e sulla consegna delle merci deperibili.

Il peso del maltempo sulla logistica siciliana e il blocco dei traghetti

La causa scatenante di questo disastro logistico è da ricercarsi, come spesso accade, nelle avversità meteorologiche che hanno colpito lo Stretto in queste ore. Il forte vento di maestrale e le mareggiate provocate dal maltempo hanno reso estremamente difficoltose, se non a tratti impossibili, le operazioni di attracco e ormeggio delle navi nei moli di Tremestieri.

In una giornata come quella di oggi, il deficit infrastrutturale della Sicilia emerge in tutta la sua drammaticità: basta una perturbazione più intensa del previsto per isolare di fatto un’intera isola e mettere in ginocchio la principale arteria commerciale che la collega al resto del continente europeo.

La durissima denuncia del Comitato autotrasportatori libera concorrenza Stretto di Messina

Non si è fatta attendere la reazione indignata di chi vive la strada ogni giorno. Il Comitato autotrasportatori libera concorrenza Stretto di Messina ha lanciato attraverso i propri canali social una denuncia durissima, parlando di una situazione non più tollerabile e di una categoria che si sente “ostaggio” di un sistema inefficiente. Gli esponenti del Comitato hanno sottolineato come sia inaccettabile che nel 2026 una città metropolitana e un nodo logistico così vitale possano essere paralizzati dalle condizioni meteo. La denuncia punta il dito non solo contro la gestione emergenziale della viabilità, ma contro un modello di trasporto che costringe gli operatori a costi enormi in termini di tempo e carburante sprecato nelle attese.

Gli autotrasportatori, incolonnati per chilometri sotto la pioggia e tra le raffiche di vento, lamentano la mancanza di servizi minimi durante queste ore di attesa e chiedono a gran voce che la politica passi dalle promesse ai fatti. La rabbia che corre sui social evidenzia un sentimento di abbandono da parte di una categoria che rappresenta la spina dorsale dell’economia siciliana e che oggi si ritrova, ancora una volta, a fare i conti con un’infrastruttura di collegamento che appartiene al secolo scorso.

Il limite strutturale dei traghetti e il ricatto meteorologico

L’attuale sistema di attraversamento dello Stretto di Messina, basato sul binomio traghetti-porti, presenta dei limiti strutturali che nessuna ottimizzazione logistica potrà mai risolvere definitivamente. Il traghettamento implica infatti una serie di passaggi obbligati che generano colli di bottiglia naturali: l’uscita dall’autostrada, l’attesa nei piazzali, le manovre di imbarco, la navigazione e lo sbarco. Ognuno di questi passaggi è un potenziale punto di rottura che oggi, 17 febbraio, è collassato simultaneamente sotto la pressione del maltempo e dell’alto volume di traffico.

Oltre ai ritardi, il trasporto via nave comporta costi ambientali ed economici elevatissimi. Migliaia di mezzi pesanti fermi con i motori al minimo per ore sprigionano una quantità di emissioni che potrebbe essere azzerata da una viabilità fluida. Inoltre, l’incertezza dei tempi di percorrenza rende la Sicilia meno competitiva sui mercati internazionali, poiché la logistica moderna si basa sulla puntualità. Il “ricatto meteorologico” a cui sono sottoposti i siciliani e le aziende che operano sull’isola è un freno allo sviluppo che non può essere risolto semplicemente aumentando il numero delle corse o migliorando i piazzali di sosta.

Il Ponte sullo Stretto: la soluzione definitiva per la continuità territoriale

La giornata di caos odierna riporta inevitabilmente al centro del dibattito la realizzazione del Ponte sullo Stretto. Un’opera stabile rappresenta l’unica vera soluzione in grado di garantire la continuità territoriale indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. Con il Ponte, il concetto stesso di “attesa per l’imbarco” cesserebbe di esistere, trasformando un viaggio di ore in un transito di pochi minuti. I benefici si rifletterebbero immediatamente non solo sulla categoria degli autotrasportatori, ma su tutta la cittadinanza, liberando finalmente Messina dal transito pesante che oggi la soffoca e restituendo alla città una vivibilità negata da decenni.

Il Ponte permetterebbe un collegamento ferroviario e stradale ad alta velocità e alta capacità, inserendo stabilmente la Sicilia nei corridoi strategici europei. Oltre al risparmio di tempo, stimato in oltre un’ora per i mezzi pesanti e molto di più nei giorni di crisi come quello attuale, l’opera porterebbe a una drastica riduzione delle emissioni di CO2 grazie all’eliminazione delle manovre di traghettamento e delle code. La realizzazione del Ponte non è più solo una questione di ingegneria o di prestigio nazionale, ma una necessità sociale ed economica per porre fine a scene di ordinaria follia come quelle vissute questo pomeriggio a Tremestieri.