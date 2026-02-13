Camera dei Deputati, Cateno De Luca presenta il progetto FENAPI Group

“Oggi, presso la sala stampa della Camera dei Deputati, abbiamo presentato il progetto FENAPI Group, che entrerà nel vivo dal 17 al 19 febbraio a Roma con il Consiglio Confederale dal titolo: “Oltre l’individualità! Il sistema Italia tra ipocrisia e realtà”, è quanto afferma Cateno De Luca. “FENAPI Group non è un’annessione, ma una condivisione. La base di partenza del progetto comprende oltre 12 organizzazioni, molte attive da più di 30 anni, con una storia consolidata, una presenza capillare in tutta Italia e una base associativa significativa. Si tratta di un rinnovamento sinergico, che riguarda FENAPI e tutti i compagni di questo percorso“, rimarca De Luca.

Fenapi Group

– 20 regioni, 98 province, 2.700 comuni.

– 3.500 sportelli territoriali di assistenza e consulenza.

– 550.000 imprenditori, lavoratori autonomi e datori di lavoro.

– Circa 750.000 persone assistite ogni anno.

– Presenza consolidata nelle Camere di Commercio.

“Questo già siamo. E continueremo a crescere. La politica deve capire una cosa semplice: la rappresentanza parte dalle imprese reali, da chi ogni giorno lavora, produce e rischia. Noi puntiamo all’abolizione del “pizzo legalizzato”: troppe parole, troppe ideologie che servono solo a sviare l’attenzione dai problemi veri. La burocrazia che blocca e complica è lo specchio della politica. Noi guardiamo a un’Italia che deve uscire dalla sindrome della non competitività”, rimarca De Luca.

“Vogliamo eliminare i “signori del NO” e lanciare una nuova visione insieme al mondo associativo che è FENAPI Group. Le imprese, piccole e grandi, sono il vero motore dell’Italia. E diciamolo chiaramente: se il Parlamento esiste e paga la bolletta elettrica, è grazie a loro. Questo è FENAPI Group. Questo è il nostro impegno”, conclude De Luca.