Calciomercato Serie C, le ultime a poche ore dal gong: tante operazioni per il Trapani, si muovono Crotone e Cosenza

Tra poche ore chiude la sessione invernale di calciomercato. In Serie C, per quanto riguarda calabresi e siciliane, da evidenziare la “buona volontà” del Trapani, che nonostante la situazione complessa ufficializza alcuni movimenti in entrata. In granata arrivano Riccardo Forte, Francesco Cozzoli e Gabriele Morelli, tutti in prestito secco fino a giugno. Forte, attaccante classe 1999, arriva dal Campobasso dopo aver collezionato, nell’attuale stagione, con la maglia del Carpi, 11 presenze, mettendo a segno 1 rete. Cozzoli, difensore di fascia sinistro classe 2004, arriva dall’Ascoli dopo aver collezionato, nell’attuale stagione, 1 presenze in campionato ed 1 in Coppa Italia di Serie C.

Cresciuto nel settore giovanile della Lodigiani. Morelli, difensore di fascia destra classe 1996, arriva dal Foggia dopo aver collezionato, nell’attuale stagione, 18 presenze, mettendo a segno 2 reti in campionato, ed 1 in Coppa Italia di Serie C.

Movimenti in entrata anche per Cosenza e Crotone. In terra bruzia arriva il giovane Nicola Pintus, in prestito fino a giugno. Difensore, nato Cagliari il 25 maggio 2005, arriva in prestito dal Cagliari, squadra con la quale è cresciuto ed esordito in Serie A nella passata stagione. In terra pitagorica arriva invece Marco Meli, in prestito dalla Juve Stabia fino a giugno. Classe 2000, il neo centrocampista rossoblù nella prima parte della stagione ha indossato la maglia dell’Arezzo mentre nelle precedenti due stagioni è stato protagonista con la Juve Stabia ottenendo la promozione in B e confermandosi in cadetteria.