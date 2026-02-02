Calciomercato Serie C, le ultime a poche ore dal gong: tante operazioni per il Trapani, si muovono Crotone e Cosenza

Da evidenziare la "buona volontà" del Trapani, che nonostante la situazione complessa ufficializza alcuni movimenti in entrata. Movimenti in entrata anche per le calabresi

Morelli Trapani

Tra poche ore chiude la sessione invernale di calciomercato. In Serie C, per quanto riguarda calabresi e siciliane, da evidenziare la “buona volontà” del Trapani, che nonostante la situazione complessa ufficializza alcuni movimenti in entrata. In granata arrivano Riccardo Forte, Francesco Cozzoli e Gabriele Morelli, tutti in prestito secco fino a giugno. Forte, attaccante classe 1999, arriva dal Campobasso dopo aver collezionato, nell’attuale stagione, con la maglia del Carpi, 11 presenze, mettendo a segno 1 rete. Cozzoli, difensore di fascia sinistro classe 2004, arriva dall’Ascoli dopo aver collezionato, nell’attuale stagione, 1 presenze in campionato ed 1 in Coppa Italia di Serie C.
Cresciuto nel settore giovanile della Lodigiani. Morelli, difensore di fascia destra classe 1996, arriva dal Foggia dopo aver collezionato, nell’attuale stagione, 18 presenze, mettendo a segno 2 reti in campionato, ed 1 in Coppa Italia di Serie C.

Movimenti in entrata anche per Cosenza e Crotone. In terra bruzia arriva il giovane Nicola Pintus, in prestito fino a giugno. Difensore, nato Cagliari il 25 maggio 2005, arriva in prestito dal Cagliari, squadra con la quale è cresciuto ed esordito in Serie A nella passata stagione. In terra pitagorica arriva invece Marco Meli, in prestito dalla Juve Stabia fino a giugno. Classe 2000, il neo centrocampista rossoblù nella prima parte della stagione ha indossato la maglia dell’Arezzo mentre nelle precedenti due stagioni è stato protagonista con la Juve Stabia ottenendo la promozione in B e confermandosi in cadetteria.

