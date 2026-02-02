Calciomercato Serie B e Serie C, chiusa la sessione invernale: gli ultimi colpi. Il Palermo fa la voce grossa, attive Cosenza e Crotone

Si è chiusa la sessione invernale di calciomercato. Per quanto riguarda le calabresi e le siciliane di Serie B e Serie C, diversi movimenti da registrare in entrata e in uscita. Protagonista il Palermo, che dopo Johnsen mette dentro anche un altro colpaccio: Rui Modesto dall’Udinese. Nelle ultime ore, due veri e propri colpi da 90 per la ricchissima e ambiziosa proprietà di City Group, che ormai da quando si è insediata non ha fatto mistero di voler raggiungere la Serie A. Sempre in B, ultime ore “soft” per il Catanzaro, che preleva Jack in prestito dal Como, “blinda” Cisse (andrà al Milan in estate) e cede Di Chiara all’Arezzo e Pandolfi all’Avellino.

In Serie C, tanti movimenti per Trapani e Cosenza. I granata nel pomeriggio avevano già annunciato Morelli, Forte e Cozzoli. Prima del gong ecco poi Till Winkelmann, Borna Knezovic e Gianfranco Quiroz, giovani provenienti in prestito come gli altri. Squadra “ridimensionata”, ovviamente, dopo gli ultimi fatti. Via tanti big, dentro tanti giovani in prestito, in attesa di risolvere (a patto che si riesca) una situazione giudiziaria alquanto delicata.

Cosenza attivissimo nelle ultime ore: ceduti Begheldo alla Triestina (in prestito) e Kouan al Benevento (definitivo), arrivano Moretti dalla Triestina, Palmieri dal Trapani e Perlingieri dal Benevento. Bene il Crotone, che dopo Meli ufficializza Diego Russo e il colpo Antonino Musso, protagonista l’anno scorso con la Torres (8 reti). Il Siracusa risolve il prestito con Sapola dal Pisa e rileva Riccardi dal Sorrento e Marafini dalla Vibonese.