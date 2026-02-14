Calcio siciliano in lutto: è morto Orazio Russo, l’ex bandiera del Catania non ce l’ha fatta

Dopo una lunga malattia, e una serie di notizie confuse già rilanciate da ieri, è arrivata purtroppo la notizia che la Catania sportiva non avrebbe mai voluto sentire: è morto a 52 anni Orazio Russo. Nato a Misterbianco, è stato giocatore simbolo e bandiera degli etnei, con cui ha chiuso la carriera nel 2010, con la fascia di capitano. Dall’esordio in Serie A a 20 anni con il Lecce, alle varie esperienze agli etnei, dopo il ritiro Russo era rimasto nella sua città, ricoprendo vari incarichi sia tecnici che dirigenziali. Sono tanti, in queste ore, i messaggi di cordoglio sui social, a partire dallo stesso Catania FC.