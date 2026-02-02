Calcio, reti bianche per il derby di Bagheria

Finito a reti bianche il derby cittadino al Comunale di Bagheria tra 90011, squadra “di casa”, e Bagheria città delle Ville 1919, eccezionalmente “in trasferta”. Un match equilibrato quello che ha visto scontrarsi le due compagini rispettivamente guidate dai mister Sandro Tarantino e Claudio Grimaudo, con molteplici occasioni di vantaggio da ambedue le parti, concluse però con un nulla di fatto.

Se nella prima frazione di gioco sono stati i ragazzi del 90011 a prevalere sui nerazzurri, che pure hanno costruito almeno tre occasioni gol nette, nella ripresa la situazione si ribalta. Gli undici del Bagheria 1919 prendono il controllo del gioco ma nulla cambia sino al triplice fischio. La 20ª giornata di campionato si chiude lasciando ancora le due formazioni bagheresi a pari punti, appena sopra la zona playout.

I due Bagheria guadagnano una lunghezza su Accademia Trapani e Parmonval, entrambe sconfitte, in questo campionato di Eccellenza ancora aperto dove, ad esclusione forse della prima classificata che sembra ormai in fuga, tutte le altre posizioni sono ancora da stabilire a dieci giornate dalla fine.