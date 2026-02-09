Calcio, Eccellenza siciliana: poker Bagheria al CUS Palermo

È poker al Comunale di Bagheria per i nerazzurri di mister Grimaudo. Una vittoria che rimpasta la classifica e lascia il CUS Palermo fanalino di coda del girone A dell’Eccellenza siciliana. Una vittoria, la seconda casalinga consecutiva, con tre punti che tengono alto il morale e fanno guadagnare due preziose posizioni ai nerazzurri, così più distanti dalla zona playout.

La partita. Non partono benissimo i ragazzi del Bagheria, eppure dopo i primi momenti in cui studiano l’avversario, si rifanno e travolgono gli ospiti cussini. La sblocca il brasiliano Caldieraro al 19’ del pt grazie al passaggio di Raffaele Giglio. Trascorrono pochi minuti ed è Samuele Caracappa, rientrato in forma smagliante da un infortunio, a sfoderare al 28’ una perla dalla tre quarti. Nella ripresa i ragazzi del Bagheria proseguono con lo stesso ritmo e la medesima voglia di portarla a casa. All’8’ del st Pietro Vetrano sfrutta l’azione di Caracappa e segna la terza rete. A chiuderla è proprio Samuele Caracappa che al 43’ del st, in un sol colpo, cala il poker e la prima doppietta della stagione.

“Era un match da non sottovalutare contro un Cus giustamente agguerrito – ha dichiarato mister Grimaudo al termine del match – Sono contento perché in settimana avevo visto bene i miei ragazzi e oggi mi hanno dimostrato di essere una squadra compatta che lotta fino all’ultimo”.