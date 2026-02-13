Calcio a 5, trasferta perfetta: la Futura vince alla grande in Puglia

Una prova superlativa, mentale e tecnica, sopperendo alle giocate del condottiero Honorio. La Cadi Antincendi Futura vince anche in trasferta è strabiliante con un assetto preparato e convincente. Tanta corsa, positività e gol su gol in terra pugliese. I quintetti. Itria schiera Palazzo, Ferri, Ricci, Laddomada e Punzi. La Cadi Antincendi Futura risponde Kadu, Pedro Mendes, Falcone, Pizetta con Parisi in porta.

La partita

E’ subito gol: dopo 34 secondi, Falcone verticalizza, Pedro mette in estrema difficoltà l’Itria, sulla respinta Pizetta segna il gol dell’uno a zero. Punzi è pericoloso ma Parisi risponde di petto. Nuova occasione ospite con il palo pieno, interno di Pedro Mendes. Pericolosissimo anche Vitinho. Fa lo stesso Kadu su assist di Pizetta, ma l’Itria è attenta. Gran volo di Parisi che respinge Punzi. Cividini serve una gran palla a Minnella che colpisce il palo con un pizzico di sfortuna. Lo stesso Cividini viene atterrato in area ma l’arbitro lascia correre non ritenendo falloso l’intervento avversario.

Il computo dei pali arriva a tre, dopo una grande giocata di Pizetta per Pedro, conseguente lancio per Kadu che si spegne sul legno. Una punizione pericolosissima dell’Itria viene sventata da Pedro Mendes. Ci prova anche Vitinho ma Palazzo è pronto. Il raddoppio è nell’aria: contropiede da manuale, transizione con lo zampino di Scopelliti prima, Vitinho dopo e gran gol di Pizetta. Palazzo è superlativo su Cividini che rischia il gol, nella stessa azione è Ricci a salvare il risultato su nuovo tentativo del capitano giallo-blu.

Nel secondo tempo, ancora Pedro rischia il 3-0, idem Pizetta. E poi, finalmente Simone Minnella: errore in fase d’impostazione dei pugliesi, rubata di Pizetta e gol del 99. La sindrome dei legni continua con un tiro spettacolare di Pizetta, dalla tre quarti che si spegne sulla traversa. La voglia del brasiliano è pazzesca: fuga per la vittoria da una parte all’altra del campo ed è 4-0. E’ ancora palo con Vitinho. Meritatissimo il gol di Pedro Mendes: lancio lungo di Parisi, anticipo del giovane calcettista e gol che vale il cinque a zero. L’Itria accorcia le distanze con una grande botta dalla distanza di Laddomada. Una grande parata di Parisi, apre il contropiede: Cividini serve Kadu che insacca il sesto gol.