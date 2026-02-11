Calabria, l’ex sottosegretario Galati assolto dall’accusa di peculato: “il fatto non sussiste”

Il Tribunale di Catanzaro ha assolto, “perché il fatto non sussiste“, l’ex sottosegretario Giuseppe Galati dall’accusa di peculato e dichiarato il non luogo a procedere per un altro capo d’imputazione per prescrizione. L’accusa aveva chiesto la condanna a 5 anni. Galati, oggi vicepresidente vicario di Noi Moderati, difeso dagli avvocati Francesco Gambardella e Salvatore Cerra, era accusato, in particolare, di avere distratto fondi dall’ente in house della Regione Calabria “Calabresi nel mondo”, già in liquidazione.

Assolta anche l’ex collaboratrice dell’ente in house Mariangela Cairo, difesa da Massimo Scuteri, così come aveva chiesto anche il pm. I fatti risalgono al 2012. La decisione del Tribunale, è scritto in una nota di Galati, “chiarisce in modo significativo la posizione dell’ex Presidente della Fondazione ed ex parlamentare della Repubblica, escludendo ogni profilo di responsabilità penale in relazione alla presunta distrazione di fondi pubblici per finalità personali. L’assoluzione investe uno dei punti centrali dell’impianto accusatorio, quello concernente la contestata stipula di un contratto di locazione che, secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe determinato un vantaggio esclusivo. Su tale profilo, il Tribunale ha ritenuto non sussistenti le condotte contestate, escludendo sia l’appropriazione di risorse pubbliche sia l’esistenza di un beneficio personale restituendo un quadro coerente e privo di elementi penalmente rilevanti“.

Quanto al residuo capo d’imputazione, riferito a fatti risalenti al periodo 2012-2013, il Tribunale “ha pronunciato il non luogo a procedere per il decorso dei termini di legge, in un contesto nel quale l’istruttoria dibattimentale aveva già restituito un quadro pienamente chiaro e favorevole, privo di qualunque emergenza di responsabilità penale“.