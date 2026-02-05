Calabria in prima linea per ambiente e biodiversità: a Reggio l’impegno dei Carabinieri Forestali

“Risulta sempre apprezzabile la scelta del Comando Calabria, di coinvolgere amministrazioni pubbliche, istituzioni accademiche e scolastiche, enti locali e associazioni, per illustrare l’importante attività operativa dei Carabinieri Forestali, che certifica un lavoro encomiabile contro i reati che attentano alla biodiversità del nostro territorio e soprattutto alle risorse forestali della nostra regione” – sono le parole del Sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace a margine della conferenza che si è tenuta questa mattina nello storico Convitto Nazionale di Stato “T. Campanella” di Reggio Calabria in occasione della presentazione dell’attività del Comando Regione Carabinieri Forestale “Calabria”.

Nella stessa occasione è stato presentato anche il Calendario C.I.T.E.S. 2026 realizzato dal Raggruppamento Carabinieri CITES del Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri. Presente anche il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria Domenico Battaglia.

“Un plauso allo sforzo dei Carabinieri Forestali che – ha aggiunto Versace – nel ribadire l’importanza della gestione sostenibile delle foreste, valorizzano quel ruolo irrinunciabile che il nostro patrimonio boschivo rappresenta, nel mitigare i cambiamenti climatici e il dissesto idrogeologico, specialmente nelle regioni come la Calabria, altamente esposta al rischio”.

“Pertanto, di fronte a queste sfide – ha concluso il Sindaco facente funzioni – come amministratori non possiamo sottrarci all’impegno della sensibilizzazione ambientale, attraverso la quale far aumentare la responsabilità e la consapevolezza nel limitare l’impatto dei consumi umani sulle risorse forestali di cui dispone la nostra regione. Solo così sarà possibile garantire un futuro sostenibile alle prossime generazioni”.

Carabinieri Forestali, Battaglia: “presidio essenziale di legalità ed esempio concreto di servizio al territorio”

Si è svolta presso il Convitto Nazionale di Stato “T. Campanella” la consueta conferenza stampa di fine anno dei Carabinieri Forestali della Calabria e della Sicilia, dedicata alla presentazione del bilancio dell’attività operativa 2025 e del calendario CITES, alla presenza tra gli altri, degli alti vertici dell’Arma, del prefetto Clara Vaccaro, del procuratore generale presso la Corte d’appello, Gerardo Dominijanni.

Ad aprire i lavori è stato il rettore del convitto, Francesca Arena. Per l’Amministrazione comunale era presente il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Domenico Battaglia che ha evidenziato “il grande impegno dei carabinieri forestali nel 2025, un anno ricco di attività operative per i reparti impegnati nei servizi di controllo, nella tutela del patrimonio forestale della regione, nella prevenzione degli incendi boschivi, nel contrasto ai reati ambientali, all’inquinamento e alla gestione illecita dei rifiuti, nonché nella tutela della fauna“.

“È particolarmente significativo che un momento di rendicontazione così rilevante si svolga in una scuola. Qui c’è una sinergia viva con gli studenti, che non sono solo spettatori ma parte attiva: sono il nostro futuro ed è fondamentale coinvolgerli sui temi della tutela della biodiversità e del rispetto dell’ambiente. Accanto all’azione di controllo e repressione – ha concluso Battaglia – è fondamentale il lavoro sull’educazione ambientale. Il lavoro svolto dai Carabinieri Forestali di Calabria e Sicilia è un presidio essenziale di legalità e un esempio concreto di servizio al territorio“.