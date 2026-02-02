Calabria, Gencarelli nominato vice coordinatore regionale dell’Udc. Pinto: “preparare con serietà le elezioni di Reggio”

“Accogliamo con grande entusiasmo e profonda convinzione la nomina di Luca Gencarelli a vicesegretario regionale vicario con delega all’organizzazione dell’Unione di Centro in Calabria. Una scelta politica forte, lungimirante e strategica, assunta dal segretario regionale Salvatore Bulzomì, che segna un passaggio decisivo nel percorso di crescita, strutturazione e rilancio dell’UDC calabrese“. E’ quanto afferma Giuseppe Pinto, commissario provinciale UDC nella provincia di Reggio Calabra. “Questa nomina rappresenta, prima di tutto, una squadra che cresce, che si rafforza e si mette al servizio dei territori con uno spirito nuovo, dinamico, determinato e profondamente radicato nella realtà calabrese. Con l’ingresso di Luca Gencarelli, il partito si dota di una guida autorevole, competente e fortemente radicata per il rilancio dell’UDC nei Comuni e nelle comunità locali. Consigliere comunale di Luzzi e imprenditore del settore edile, Gencarelli porta nel cuore dell’organizzazione regionale esperienza amministrativa, capacità di ascolto, concretezza operativa e una visione moderna dell’organizzazione politica”, rimarca Pinto.

“Apprezzamento per il lavoro di Bulzomì”

“Esprimo il mio più sincero e convinto apprezzamento per il lavoro politico e organizzativo che il segretario regionale Salvatore Bulzomì sta conducendo con determinazione, passione e visione strategica, finalizzato al rafforzamento strutturale e identitario dell’UDC in Calabria. La sua azione dimostra una leadership solida e lungimirante, capace di restituire centralità all’Unione di Centro come forza politica moderata, popolare e ispirata ai valori cristiani. Un partito che torna ad essere punto di riferimento per chi crede in una politica fatta di responsabilità, presenza costante nei territori, ascolto reale delle comunità e concretezza amministrativa”, puntualizza Pinto.

“La nomina di Luca Gencarelli si inserisce perfettamente in un percorso chiaro e coerente di riorganizzazione interna che punta a consolidare la presenza dell’UDC nei Comuni, rafforzare la classe dirigente locale, costruire un modello organizzativo capillare ed efficiente, preparare con serietà e credibilità le prossime competizioni elettorali a partire dalla città di Reggio Calabria. Sono certo che il suo contributo sarà determinante per radicare ulteriormente la proposta politica centrista dell’UDC e per rafforzare un partito che, sotto la guida di Salvatore Bulzomì, guarda con determinazione ai prossimi appuntamenti elettorali”, sottolinea Pinto.

“Grande lavoro”

Da commissario provinciale voglio soprattutto evidenziare con orgoglio il grande lavoro che, in piena sinergia con i vertici regionali, stiamo portando avanti nella provincia di Reggio Calabria. Il percorso di rilancio territoriale è già in atto e sta producendo risultati concreti, visibili e condivisi. Le recenti nomine di Germano Ventura e di Giuseppe Leonardo rappresentano l’inizio di una nuova stagione politica, fondata su competenze, presenza sul territorio e capacità di costruire comunità politiche vere. Sono i primi tasselli di un progetto ambizioso, ma assolutamente possibile: riportare, dopo quindici anni di assenza, un consigliere comunale dell’UDC nella città di Reggio Calabria”, spiega Pinto.

“Un obiettivo che non è soltanto simbolico, ma rappresenta la volontà concreta di restituire voce, rappresentanza e dignità politica ad una parte importante della città, oggi in cerca di una proposta credibile, moderata, riformatrice e profondamente ancorata ai valori della persona, della famiglia e della coesione sociale. Oggi l’UDC in provincia di Reggio Calabria è un cantiere politico aperto, vivo, partecipato. Un laboratorio di idee, di passione civile, di impegno quotidiano sui problemi reali dei cittadini. Sin da subito con la grande intesa con Salvatore Bulzomì stiamo costruendo una rete forte, un’organizzazione vera, un partito presente nei territori e nelle comunità. La strada è tracciata, l’entusiasmo è reale, la squadra è sempre più pronta e competitiva: questa volta, la sfida di Reggio Calabria non è un sogno o un banale slogan: la sfida di Reggio Calabria è un obiettivo politico concreto e dopo 15 anni alla nostra portata“, conclude Pinto.