Calabria, cane intrappolato dalla frana: Giorgio torna libero grazie al pronto intervento Anas

Durante le attività di ripristino della viabilità sulla strada statale 19 “Delle Calabrie”, interrotta a causa di una frana, il sorvegliante Anas Angelo Alessio e la sua squadra, coordinati dal capo nucleo e dal capo centro, hanno notato la presenza di Giorgio, un cane rimasto bloccato sotto terra e rami ai margini della carreggiata. Immediatamente è scattato l’intervento congiunto con i Vigili del Fuoco, che ha permesso di liberare Giorgio in sicurezza. Il cane è stato soccorso e riconsegnato alla legittima proprietaria. Dopo il salvataggio, le squadre Anas hanno ripreso immediatamente le operazioni di ripristino della viabilità.

Calabria, cane rimasto bloccato sotto terra e rami: le immagini del salvataggio