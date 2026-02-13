Calabria, arriva il Piano Abitativo Sociale: il 17 febbraio conferenza Occhiuto-Straface

Martedì 17 febbraio 2026, alle ore 12, presso il dodicesimo piano della Cittadella regionale di Catanzaro, si terrà una conferenza stampa per la sottoscrizione delle convenzioni operative del progetto “Una Casa per Tutti”. All’incontro interverranno il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, l’Assessore regionale al Welfare Pasqualina Straface e i rappresentanti degli Ambiti Territoriali Sociali della Calabria.

Il progetto regionale “Una Casa per Tutti”, finanziato nell’ambito della Programmazione Regionale Calabria 2021/2027, attiva interventi abitativi e percorsi di autonomia destinati a persone e nuclei familiari in condizioni di fragilità sociale, con l’obiettivo di superare l’emergenza abitativa e rafforzare la presa in carico territoriale dei servizi sociali. Durante l’incontro saranno firmate le convenzioni che rendono operative le misure sui territori.