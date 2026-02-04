Calabria, alleanza internazionale tra la Riviera Cristallina e la Riviera Maya | VIDEO

E’ stata avviata un’alleanza strategica la Riviera Cristallina e la Riviera Maya. Non si tratta di una semplice collaborazione promozionale, ma della prima pietra di un progetto più ampio, che punta alla costruzione di una rete internazionale tra riviere, fondata su scambio di competenze, modelli di governance, innovazione digitale e destagionalizzazione dei flussi turistici. La formalizzazione è avvenuta nel contesto di FITUR, in presenza e con il coinvolgimento istituzionale delle autorità del Quintana Roo, guidate dalla governatrice Mara Lezama.

Riviera Cristallina

La Riviera Cristallina è un progetto di valorizzazione turistica della Costa Jonica calabrese che coinvolge circa 40 comuni, estendendosi per 85 km tra mare e entroterra reggino. Tra le località principali figurano Roccella Ionica, Caulonia, Marina di Gioiosa, Locri, Siderno, Bova, Bova Marina, Brancaleone, Palizzi e diverse altre località dell’entroterra.

Il video di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: