Buon Carnevale 2026! I VIDEO più divertenti per gli auguri su Facebook e WhatsApp

I video più belli e divertenti da inviare su Facebook e WhatsApp per fare gli auguri di Buon Carnevale 2026, la festa più divertente dell'anno

  • Carnevale 2026
    Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb
  • carnevale
  • carnevale
  • carnevale
  • carnevale
  • carnevale
    Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb
  • carnevale
  • carnevale
  • carnevale
  • carnevale
  • carnevale
  • carnevale
  • carnevale
  • carnevale
  • carnevale
  • carnevale
  • carnevale
  • carnevale
  • carnevale
  • carnevale
  • carnevale
  • carnevale
  • carnevale
  • carnevale
  • carnevale
  • carnevale
  • Carnevale 2026
    Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb
  • Carnevale 2026
    Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb
  • Carnevale 2026
    Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb
/

Buon Carnevale 2026. I festeggiamenti maggiori avvengono il Giovedì Grasso ed il Martedì Grasso, l’ultimo giovedì e l’ultimo martedì prima dell’inizio della Quaresima. Il Carnevale di Venezia, il Carnevale di Viareggio ma anche il Carnevale di Acireale ed il Carnevale di Ivrea hanno una fama che travalica i confini nazionali e sono meta di tantissimi turisti che intendono trascorrere giornate spensierate all’insegna della gioia e felicità.

Origine del termine “Carnevale”

La parola “Carnevale” deriva dal latino “carnem levare”, ovvero “eliminare la carne”, in riferimento al banchetto che precede il periodo di quaresima, durante il quale la tradizione cristiana imponeva astinenza dai cibi più ricchi come la carne. Nella pratica, il Carnevale rappresenta quindi l’ultima occasione per indulgere nei piaceri terreni prima di quaranta giorni di penitenza e riflessione in vista della Pasqua. Tuttavia, le radici del Carnevale sono molto più antiche e affondano nella tradizione pagana.

A corredo i video più belli da inviare su Facebook e WhatsApp per fare gli auguri di Buon Carnevale 2026!



Leggi altri articoli di Curiosità