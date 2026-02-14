Buon Carnevale 2026! I VIDEO più divertenti per gli auguri su Facebook e WhatsApp

Buon Carnevale 2026. I festeggiamenti maggiori avvengono il Giovedì Grasso ed il Martedì Grasso, l’ultimo giovedì e l’ultimo martedì prima dell’inizio della Quaresima. Il Carnevale di Venezia, il Carnevale di Viareggio ma anche il Carnevale di Acireale ed il Carnevale di Ivrea hanno una fama che travalica i confini nazionali e sono meta di tantissimi turisti che intendono trascorrere giornate spensierate all’insegna della gioia e felicità.

Origine del termine “Carnevale”

La parola “Carnevale” deriva dal latino “carnem levare”, ovvero “eliminare la carne”, in riferimento al banchetto che precede il periodo di quaresima, durante il quale la tradizione cristiana imponeva astinenza dai cibi più ricchi come la carne. Nella pratica, il Carnevale rappresenta quindi l’ultima occasione per indulgere nei piaceri terreni prima di quaranta giorni di penitenza e riflessione in vista della Pasqua. Tuttavia, le radici del Carnevale sono molto più antiche e affondano nella tradizione pagana.

