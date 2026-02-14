Buon Carnevale 2026! FRASI e PROVERBI per gli auguri su Facebook e WhatsApp

Il Carnevale è una ricorrenza che si celebra nei Paesi di tradizione cristiana ed ha una data mobile e non fissa come il Natale. I festeggiamenti si svolgono attraverso maschere, carri allegorici ed i cosiddetti scherzi carnevaleschi. Da cosa deriva il termine Carnevale? La parola deriverebbe dal latino “carnem levare” (“eliminare la carne”), perchè indicava il banchetto che si teneva l’ultimo giorno di Carnevale (Martedì Grasso), subito prima del periodo di astinenza e digiuno della Quaresima, importante momento per i cattolici.

Il Carnevale oggi: tradizione e modernità

Oggi il Carnevale mantiene il suo fascino di festa popolare, pur adattandosi ai tempi moderni. Se in passato era un rito di passaggio per le società contadine o una forma di satira contro il potere, oggi è diventato anche un’attrazione turistica, un’esplosione di arte, moda, spettacolo e cultura. Nonostante la globalizzazione e l’omologazione culturale, ogni comunità cerca ancora nel Carnevale la libertà di esprimersi, di prendersi una pausa dal quotidiano e, magari, anche di ridere delle proprie paure dietro una maschera.

In basso frasi e proverbi da inviare su Facebook e WhatsApp per fare gli auguri di Buon Carnevale 2026!