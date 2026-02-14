Buon Carnevale 2026! FRASI e PROVERBI per gli auguri su Facebook e WhatsApp

Il Carnevale è una ricorrenza che si celebra nei Paesi di tradizione cristiana ed ha una data mobile e non fissa come il Natale. I festeggiamenti si svolgono attraverso maschere, carri allegorici ed i cosiddetti scherzi carnevaleschi. Da cosa deriva il termine Carnevale? La parola deriverebbe dal latino “carnem levare” (“eliminare la carne”), perchè indicava il banchetto che si teneva l’ultimo giorno di Carnevale (Martedì Grasso), subito prima del periodo di astinenza e digiuno della Quaresima, importante momento per i cattolici.
Il Carnevale oggi: tradizione e modernità
Oggi il Carnevale mantiene il suo fascino di festa popolare, pur adattandosi ai tempi moderni. Se in passato era un rito di passaggio per le società contadine o una forma di satira contro il potere, oggi è diventato anche un’attrazione turistica, un’esplosione di arte, moda, spettacolo e cultura. Nonostante la globalizzazione e l’omologazione culturale, ogni comunità cerca ancora nel Carnevale la libertà di esprimersi, di prendersi una pausa dal quotidiano e, magari, anche di ridere delle proprie paure dietro una maschera.
In basso frasi e proverbi da inviare su Facebook e WhatsApp per fare gli auguri di Buon Carnevale 2026!
- Ho chiesto consiglio alla negoziante per una maschera e lei mi ha detto che forse sarei stata meglio senza: è capitato anche a te?
- Ogni anno inventano sempre una maschera nuova, ma la mia preferita resta sempre la tua!
- Se è giovedì grasso, nessun problema. Se è martedì grasso, va benissimo, figurati. Se sono grasso io, tutti a rompere le scatole!
- Danza lieta, mascherina,
danza fino a domattina!
Son coriandoli le stelle!
e i panini son frittelle.
Sono tutti sorridenti,
sono tutti assai contenti.
Lo sapete che Arlecchino
fu vestito, poverino,
con cenci regalati
dai bambini fortunati?
Arlecchino sorridente
è l’immagine vivente
dell’aiuto che può dare
chi anche agli altri sa pensare.
(Filastrocca di Carnevale, Anonimo)
- Stelle filanti, coriandoli e maschere sgargianti: auguri di buon Carnevale a tutti quanti!
- Sei come il Carnevale: fai sempre ridere!
- Carnevale in filastrocca, con la maschera sulla bocca, con la maschera sugli occhi, con le toppe sui ginocchi. Auguri!
- A Carnevale ogni scherzo vale: e tu che sei uno scherzo della Natura lo sai bene
- A carnevale ogni scherzo vale, ma che sia uno scherzo che sa di sale. (Proverbio)
- Carnevale guarisce ogni male. (Proverbio)
- Non c’è carnevale senza la luna di febbraio. (Proverbio)
- Inutile metterti una maschera oggi, saresti in tema anche senza! Auguri!
- Carnevale vecchio e pazzo
s’è venduto il materasso
per comprare pane e vino
tarallucci e cotechino.
E mangiando a crepapelle
la montagna di frittelle
gli è cresciuto un gran pancione
che somiglia ad un pallone.
Beve, beve all’improvviso
gli diventa rosso il viso
poi gli scoppia anche la pancia
mentre ancora mangia, mangia.
Così muore Carnevale
e gli fanno il funerale. (Gabriele D’Annunzio)
- Mi metterò una maschera da
pagliaccio,
per far credere a tutti che il sole è
di ghiaccio.
Mi metterò una maschera da
imperatore,
avrò un impero per un paio d’ore:
per voler mio dovranno levarsi la
maschera,
quelli che la portano ogni giorno
dell’anno…
E sarà il carnevale più divertente,
veder la faccia vera di tanta gente.
(Gianni Rodari)
- Carnevale, ogni scherzo vale.
Mi metterò una maschera da
Pulcinella
e dirò che ho inventato la
mozzarella.
Mi metterò una maschera da
Pantalone,
dirò che ogni mio sternuto vale
un milione. (Gianni Rodari)
- Papà mi compri i coriandoli?
No! L’anno scorso li hai buttati via tutti! (Anonimo)
- Una maschera ci dice di più di una faccia. (Oscar Wilde)
- Datemi, o Signore, il senso del ridicolo. Concedetemi la grazia di comprendere uno scherzo, affinché conosca nella vita un po’ di gioia e possa farne parte anche ad altri. (Tommaso Moro)
- Odio il Carnevale. Ci provi con una principessa disney e ti ritrovi a letto con un camionista di Brembate. (Zziagenio78, Twitter)
- Oggi sono così bella che quando gli ho chiesto una maschera per il carnevale, il commesso mi ha dato solo l’elastico. (la_simple, Twitter)
- L’umanità si prende troppo sul serio. È il peccato originale del mondo. Se l’uomo delle caverne fosse stato capace di ridere, la storia sarebbe stata diversa. (Oscar Wilde)
- A Carnevale si conosce chi ha la gallina grassa. (Proverbio)
- Carnevale a casa d’altri, Pasqua a casa tua, Natale in corte. (Proverbio)
- Carnevale al sole, Pasqua molle. (Proverbio)
- Carnevale o Quaresima, per me è la medesima. (Proverbio)
- Chi si marita male non fa mai Carnevale. (Proverbio)
- Chi è nato di Carnevale, non ha paura dei brutti musi. (Proverbio)
- Da Natale a Carnevale non c’è vigilia da osservare, se San Mattia non appare. (Proverbio)
- Il Carnevale al sole, la Pasqua al fuoco. (Proverbio)
- L’amore di Carnevale muore in Quaresima. (Proverbio)
- Mentre gli altri si sollazzano nel Carnevale, a’ poveri tocca faticare per vivere. (Proverbio)
- Natale senza danari, Carnevale senz’appetito, Pasqua senza devozione. (Proverbio)
- Quando il padre fa Carnevale, ai figlioli tocca far Quaresima
- A Carnevale il povero a zappare. (Proverbio)
- Per Berlingaccio chi non ha ciccia ammazza il gattaccio. (Proverbio)
- E’ come un cardo senza sale, far col marito il Carnevale. (Proverbio)
- Tutti i cibi in Quaresima fan male, a chi abusò di tutti in Carnevale. (Proverbio)
- Fa’ carnevale in maniera di poter fare pure una buona Pasqua. (Proverbio)
- Natale stizzone, Carnevale solleone. (Proverbio)
- Carnevale tutte le feste fa ritornare! (Proverbio)