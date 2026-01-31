Buon 1° Febbraio 2026: IMMAGINI, FRASI, VIDEO da condividere su Facebook e WhatsApp

Tra tutti i mesi dell’anno, febbraio occupa un posto particolare: è il più corto, il più denso di simbolismi, il più carico di contrasti stagionali e culturali. Spesso visto come un “ponte” tra l’inverno e l’inizio della primavera, febbraio è un mese che, pur essendo di transizione, concentra eventi cruciali, ricorrenze profonde e fenomeni naturali peculiari. In questo articolo, esploriamo febbraio in chiave storica, simbolica, astronomica, culturale e sociale, soffermandoci su tutto ciò che rende questo mese così speciale.

Origine del nome e significato etimologico

Il nome “febbraio” deriva dal latino Februarius, legato a Februa o Februatio, una festa di purificazione che si celebrava proprio in questo mese nella Roma antica. I riti dei Februa servivano a “pulire” l’anima e la città prima del nuovo anno, che per i Romani iniziava a marzo. In questo senso, febbraio è il mese della purificazione, del rinnovamento e del passaggio.

Un mese “diverso” nel calendario

Durata anomala

È l’unico mese con meno di 30 giorni : ha 28 giorni negli anni comuni, 29 nei bisestili .

Questo accade a causa di adattamenti storici del calendario romano, modificato più volte prima dell’introduzione del calendario giuliano e poi gregoriano.

Il giorno in più: il 29 febbraio

Ogni quattro anni, febbraio ha un giorno extra, per compensare lo scarto astronomico tra l’anno solare (365,242 giorni) e quello civile (365). Il 29 febbraio, quindi, è un’anomalia necessaria per mantenere l’allineamento con le stagioni.

Febbraio nella natura e nelle stagioni

Nell’emisfero boreale:

Febbraio è un mese di gelo, ma anche di segnali di risveglio : i primi germogli, le giornate che si allungano, il canto degli uccelli.

Secondo le tradizioni agricole e popolari (come il calendario contadino), febbraio è il mese delle prime semine, del taglio della legna e della preparazione alla primavera.

Nell’emisfero australe:

Febbraio è il cuore dell’estate, periodo di vacanze, vendemmie e attività all’aria aperta in paesi come l’Australia, l’Argentina, il Sudafrica.

Feste e ricorrenze nel mondo

Feste religiose e tradizionali

Candelora (2 febbraio): festa cristiana che celebra la presentazione di Gesù al Tempio, ma anche legata a tradizioni pagane di luce e rinnovamento.

Carnevale (data variabile, spesso in febbraio): esplosione di colori, maschere e simboli di sovversione, prima della Quaresima.

San Valentino (14 febbraio): festa dell’amore romantico, le cui radici affondano in culti precristiani e riti della fertilità.

Altre celebrazioni significative:

Black History Month (negli Stati Uniti e in Canada): febbraio è dedicato alla celebrazione e riflessione sulla storia e la cultura afroamericana.

Capodanno lunare cinese (data mobile, spesso in febbraio): inizia con la seconda luna nuova dopo il solstizio d’inverno; il 2026, ad esempio, cadrà il 17 febbraio.

Febbraio nella letteratura e nell’arte

Molti autori hanno dedicato versi e pagine a febbraio, celebrandone:

La malinconia e l’attesa (come nei versi di Cesare Pavese o Emily Dickinson)

La sua luce fredda ma limpida , perfetta per paesaggi innevati e riflessioni intime.

Il concetto di rinascita imminente, il cuore dell’inverno che batte già con ritmo primaverile.

Febbraio nella società contemporanea

Nel mondo attuale, febbraio è:

Il mese di bilanci iniziali : i primi dati economici, scolastici e politici dell’anno emergono proprio in questo periodo.

Un momento di pianificazione : molte aziende e governi fissano budget, rivedono strategie, lanciano progetti pilota.

Sempre più spesso, un mese di attivismo sociale: tra campagne contro la violenza di genere, eventi per la salute mentale, manifestazioni per i diritti civili.

Curiosità su Febbraio

È il solo mese che può non avere nemmeno una luna piena (in rari casi astronomici).

Chi è nato il 29 febbraio festeggia il compleanno ufficiale ogni 4 anni: circa 5 milioni di persone nel mondo hanno questa particolare data di nascita.

Febbraio è anche il mese con il minor numero di nascite, secondo molte statistiche occidentali.

Il valore simbolico di febbraio

Febbraio è una soglia, un confine tra ciò che è stato e ciò che verrà. È un tempo di attesa, ma anche di preparazione. È il mese dell’anticipo: la primavera che ancora non c’è, ma già si avverte. La trasformazione che inizia sotto la superficie. In un mondo frenetico, febbraio ci invita alla riflessione, al rallentamento, all’osservazione attenta dei segni sottili. Ci insegna che anche nel gelo può germogliare la speranza, e che il cambiamento vero inizia sempre nei momenti più quieti.

Ecco FRASI, CITAZIONI, AFORISMI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

A febbraio meritiamo tutti una sorpresa e un batticuore,

un lembo di cielo e delle nuvole da inseguire,

la carezza di un vento distratto

e il primo fiore che non ti aspetti.

(Fabrizio Caramagna)

Febbraio è un mese di languori, il cuore del mondo è greve, ignaro ancora dell’inquieto aprile e del vigoroso maggio.

(William Somerset Maugham)

Come si allungano le ore

di luce, com’è ingordo Febbraio

di oro torbido e di vita

allo stato nascente

di rami germinanti dal niente

su cui si apriranno dei fiori

dicendoci che è possibile riavere

dal niente, forme, profumi, colori.

(Giuseppe Conte)

Ogni anno, mentre scopro che Febbraio

È sensitivo e, per pudore, torbido,

Con minuto fiorire, gialla irrompe

La mimosa.

(Giuseppe Ungaretti)

Febbraio.

Quel raggio di sole che ti cade addosso attraverso l’aria fredda e sembra dire “va tutto bene. Sta arrivando la primavera”.

(Fabrizio Caramagna)

Il sole di febbraio si insinua nei rami e tinge i germogli e gonfia le le foglie che sono dentro.

(William C. Bryant)

Il grande lavoro inizia. Febbraio decifra, scava il passaggio. Rende percepibili i primi segni della primavera. La pozzanghera vuole farsi cielo, l’albero vuole farsi poesia. Nella pupilla dei bucaneve si leggono i primi messaggi di luce.

(Fabrizio Caramagna)

Le tarde giornate di febbraio… ora, finalmente,

si può pensare che

i guai dell’inverno sono passati;

così fiero è il cielo e così morbida l’aria.

(William Morris)

Dammi la mano, febbraio, proviamo a saltare subito alle conclusioni di questo inverno.

(Fabrizio Caramagna)

Dimenticò – o finse di dimenticare – che a febbraio arrivavano le piogge, e che febbraio era il mese delle iniziazioni.

(Bruce Chatwin)

Cominciò febbraio e questo suo cominciare contagiava tutto. Ogni cosa prese il vizio di cominciare ininterrottamente.

(Viola Di Grado)

Come al gioco del nascondino, le primule sono bambine nascoste nel gelo e sentono che Febbraio le sta cercando e tra poco dirà: “Trovate!”

(Fabrizio Caramagna)

Posa la tua mano

lentamente sul petto della terra e senti respirare

i nomi delle cose che lì stanno

crescendo: il lino e la genziana, la verzura odorosa

e le campanule blu; la menta profumata per

le bevande dell’estate e l’ordito delle radici di una

pianticella d’alloro che si organizza come un reticolo

di vene nella confusione di un corpo.

Mai la vita

è stata solo inverno.

(Maria do Rosário Pedreira)

Chi vive sempre nel calore e nella pienezza del cuore e per così dire nell’aria estiva dell’anima, non può immaginarsi il misterioso rapimento che afferra le nature più invernali, che vengono eccezionalmente toccate dai raggi dell’amore e dal tiepido soffio di un solatio giorno di febbraio.

(Friedrich Nietzsche)

Febbraio di cristallo, tutto brilla,

volano i passeri con piume d’argento.

Celeste fisarmonica anche l’anima

oltre i monti si espande.

(Maria Luisa Spaziani)

Che ti mormora il sangue negli orecchi e alle tempie

quando è là di febbraio che nel bosco

ancora risecchito corre voce

d’una vita che ricomincia.

(Mario Luzi)

In febbraio la vita era immobile.

Gli uccelli non volevano volare e l’anima

grattava il paesaggio come una barca

gratta il pontile cui è ormeggiata.

(…)

Un giorno giunse qualcosa alla finestra.

Il lavoro si arrestò ed io alzai lo sguardo.

I colori ardevano. Tutto si voltò.

La terra ed io balzammo l’una contro l’altro.

(Tomas Tranströmer)

Poi malgré tout è fine febbraio o marzo:

la primavera non c’è ancora,

c’è, trepidante, quella luminosa nebula,

quel fuoco bianco nell’aria,

quella velatura bianca e argento,

tutto ciò che desidera il senso ci sia

in questa piega dell’anno, tutto.

(Mario Luzi)

Oggi è scirocco giallo di coriandoli,

già verzica la scorza, in capriole

vanno nubi arlecchine.

(Maria Luisa Spaziani)

Bene tu fai, Amore, a celebrare la tua festa solenne nel virginal Febbraio.

(Coventry Patmore, Giorno di San Valentino)

Febbraio viene a potare la vite

con le dita intirizzite:

senza guanti ed ha i geloni

ed un buco negli zoccoloni.

(Gianni Rodari)

Per San Valentino, primavera sta vicino.

(Proverbio)

Febbraio con la sua durata anomala è la zeppa per non far traballare l’anno.

(Followfabrizio, Twitter)

Febbraio è sbarazzino.

Non ha i riposi del grande inverno,

ha le punzecchiature,

i dispetti

di primavera che nasce.

Dalla bora di febbraio

requie non aspettare.

Questo mese è un ragazzo

fastidioso, irritante

che mette a soqquadro la casa,

rimuove il sangue, annuncia il folle marzo

periglioso e mutante.

(Vincenzo Cardarelli)

